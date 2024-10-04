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Израиль сообщил о ликвидации в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболла"

На Ближнем Востоке продолжают взрываться снаряды. Армия Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте командира подразделения коммуникаций движения "Хезболла".

Пресс-служба ЦАХАЛ также информирует об уничтожении туннеля общей протяженностью около 3,5 км на границе Сирии и Ливана. Через него, как утверждают израильтяне, поставлялось оружие для бойцов "Хезболлы".

Верховный лидер Ирана впервые с 2020 года провел пятничную молитву в Большой мечети в центре Тегерана. После нее выступил с обращением, в котором назвал недавний ракетный удар Ирана по Израилю минимальным наказанием израильскому режиму за его преступления.

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