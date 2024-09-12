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Израиль ударил по центру Бейрута, более 20 человек погибли

ЦАХАЛ и "Хезболла" продолжают обмениваться ударами. Так, в результате атаки Израиля по центру Бейрута погибли 22 человека, ранены 117.

Целью ВВС Армии обороны был член высшего командования "Хезболлы" Вафик Сафа, известный как "министр обороны" организации. По информации Al Mayadeen, он выжил.

Атаки ЦАХАЛ продолжают встречать сопротивление. За минувшие 12 часов израильские военные зафиксировали 190 снарядов, выпущенных с территории Ливана.

Тем временем Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки по Ирану.

Соответствующие предупреждения были направлены Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Во всех этих странах присутствуют американские военные. Власти государств в свою очередь уведомили Джо Байдена, что не желают содействовать США и Израилю в агрессивных действиях против Ирана.

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