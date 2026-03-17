Израиль заявил об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Военная агрессия против Тегерана продолжается уже третью неделю. 17 марта Тель-Авив распространил информацию, что они убили секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Из подтвержденных событий - только массированные удары по Тегерану.

При этом Израиль утверждает, что объектами атаки являются исключительно военные цели. Только почему тогда так много жертв среди мирных жителей.

В ответ Иран вынужден атаковать военные базы США и инфраструктурные объекты в регионе. Так, нанесены удары по дислокациям в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и кораблям ВМС.

Последствия кризиса ощущаются далеко за пределами Ближнего Востока. Мировую экономику ждет топливный шок.

В Нидерландах цены на бензин превысили отметку в 2,5 евро (чуть больше 8,5 бел. рубля). И это рекордный показатель с 2022 года. В Британии уже думают ограничить продажу топлива.

Кризис бьет и по кошельку американцев. Там цены за топливо достигли максимума с 2023 года. Плюс 27 %.