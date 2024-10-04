3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Израильская армия охотится за новым лидером группировки "Хезболла"
За ночь четыре волны ракетных атак обрушились на Бейрут. По сообщениям из ливанской столицы, некоторые кварталы города разрушены до основания, в них не могут попасть ни медики, ни спасатели, поскольку улицы завалены обломками.
Западные СМИ указывают: удары по Бейруту объясняются тем, что израильская армия охотится за новым лидером группировки "Хезболла", который сменил на этом посту убитого несколько дней назад шейха Насраллу.
Между тем продвижение ЦАХАЛ по ливанской территории остается медленным и не отмечено особыми успехами: бойцы "Хезболлы" оказывают ожесточенное сопротивление. Израиль признал гибель восьмерых солдат с начала ливанской операции, арабская сторона сообщает об уничтожении17 интервентов только за вчерашний день. Подбиты несколько танков ЦАХАЛ.
Израиль намерен атаковать Иран
В то же время в Тель-Авиве продолжают размышлять над вариантами ответа на недавнюю ракетную атаку Ирана. Этот вопрос является предметом активных консультаций израильской стороны с Вашингтоном.
Самым вероятным американские газеты называют удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, впрочем, это повлечет за собой рост цен на нефть, а потому США пока не готовы поддержать этот вариант.
Между тем стоимость черного золота на биржах выросла за стуки на 5 % и вплотную приблизилась к рубежу в 80 долларов за баррель.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все