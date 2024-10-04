За ночь четыре волны ракетных атак обрушились на Бейрут. По сообщениям из ливанской столицы, некоторые кварталы города разрушены до основания, в них не могут попасть ни медики, ни спасатели, поскольку улицы завалены обломками.

Западные СМИ указывают: удары по Бейруту объясняются тем, что израильская армия охотится за новым лидером группировки "Хезболла", который сменил на этом посту убитого несколько дней назад шейха Насраллу.



Между тем продвижение ЦАХАЛ по ливанской территории остается медленным и не отмечено особыми успехами: бойцы "Хезболлы" оказывают ожесточенное сопротивление. Израиль признал гибель восьмерых солдат с начала ливанской операции, арабская сторона сообщает об уничтожении17 интервентов только за вчерашний день. Подбиты несколько танков ЦАХАЛ.

Израиль намерен атаковать Иран