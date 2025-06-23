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Израильская армия зафиксировала шестую волну пусков ракет из Ирана
Армия Израиля сообщила о запуске шестой волны ракет со стороны Ирана за ночь, в Беэр-Шеве ракета попала в 7-этажное здание. Как итог, значительные разрушения, 4 человека погибли, еще 7 получили ранения.
Прозвучали взрывы и в других районах страны. Сирены слышны в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе. Ранее Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем, однако военные операции продолжились.
Накануне в Катаре Иран атаковал американскую базу Аль-Удейд. И Катар, и США были заранее поставлены в известность. Потерь среди американских военных нет. Остальные военнослужащие были эвакуированы.
Белорусам, находящимся в Катаре, МИД нашей страны рекомендует временно не покидать места своего пребывания. Посольство находится на постоянной связи. Позвонить можно по номеру телефона +97450215358.