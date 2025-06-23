Израильская авиация атаковала места хранения ракет и БПЛА в Иране

15 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"15 истребителей недавно осуществили масштабную волну ударов по западу Ирана. Были атакованы подземные военные объекты, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иранским вооруженным силам", - говорится в заявлении.