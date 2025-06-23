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Израильская авиация атаковала места хранения ракет и БПЛА в Иране
Автор:Редакция news.by
Израильская авиация атаковала места хранения ракет и БПЛА в Иранеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285366ef-ac17-410e-87e4-83e59521942c/conversions/8a31b6c3-1b2f-4304-bec8-a3570f14548e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285366ef-ac17-410e-87e4-83e59521942c/conversions/8a31b6c3-1b2f-4304-bec8-a3570f14548e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285366ef-ac17-410e-87e4-83e59521942c/conversions/8a31b6c3-1b2f-4304-bec8-a3570f14548e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285366ef-ac17-410e-87e4-83e59521942c/conversions/8a31b6c3-1b2f-4304-bec8-a3570f14548e-xl-___webp_1920.webp 1920w
15 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"15 истребителей недавно осуществили масштабную волну ударов по западу Ирана. Были атакованы подземные военные объекты, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иранским вооруженным силам", - говорится в заявлении.
Кроме того, самолеты ВВС Израиля нанесли удар по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, готовые к залпам в сторону израильской территории, добавили в пресс-службе.