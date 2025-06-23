3.78 BYN
2.97 BYN
3.40 BYN
Израильская сторона согласилась на предложение США о прекращении огня
Израиль считает, что в ходе операции в Иране выполнил поставленные перед собой задачи, устранив "двойную экзистенциальную угрозу", связанную с ракетной и ядерными программами Тегерана, сообщает ТАСС.
В связи с этим израильская сторона согласилась на предложение США о прекращении огня, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"В свете достижения целей операции в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что накануне вечером Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности страны с участием руководства армии и спецслужб, чтобы сообщить о выполнении всех задач операции. "Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу - как в ядерной, так и в ракетной сфере. Кроме того, Армия обороны Израиля добилась полного господства в воздушном пространстве над Тегераном, нанесла серьезный ущерб иранскому военному руководству, уничтожила десятки объектов иранского правительства", - отмечается в тексте.
Израильская сторона выразила благодарность Трампу и США "за их поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы". "В ходе операции "Народ как лев" Государство Израиль добилось великих исторических достижений и поставило себя в один ряд с мировыми державами. Это колоссальный успех для народа Израиля и его воинов, которые устранили две экзистенциальные угрозы, стоявшие перед нашим государством, и обеспечили вечность Израиля", - полагают в канцелярии Нетаньяху.
Трамп ранее объявил, что Израиль и Иран в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, то есть около 07:00 мск. По словам Трампа, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".