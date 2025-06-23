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Израиль считает, что в ходе операции в Иране выполнил поставленные перед собой задачи, устранив "двойную экзистенциальную угрозу", связанную с ракетной и ядерными программами Тегерана, сообщает ТАСС.

В связи с этим израильская сторона согласилась на предложение США о прекращении огня, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"В свете достижения целей операции в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что накануне вечером Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности страны с участием руководства армии и спецслужб, чтобы сообщить о выполнении всех задач операции. "Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу - как в ядерной, так и в ракетной сфере. Кроме того, Армия обороны Израиля добилась полного господства в воздушном пространстве над Тегераном, нанесла серьезный ущерб иранскому военному руководству, уничтожила десятки объектов иранского правительства", - отмечается в тексте.

Израильская сторона выразила благодарность Трампу и США "за их поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы". "В ходе операции "Народ как лев" Государство Израиль добилось великих исторических достижений и поставило себя в один ряд с мировыми державами. Это колоссальный успех для народа Израиля и его воинов, которые устранили две экзистенциальные угрозы, стоявшие перед нашим государством, и обеспечили вечность Израиля", - полагают в канцелярии Нетаньяху.