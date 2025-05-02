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Израильские военные нанесли удары у президентского дворца в Дамаске

Израильские военные нанесли удары у президентского дворца в Дамаске

Израильские военные нанесли удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Отмечается, что удары - это четкий сигнал сирийскому режиму.

"Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины", - заявил Нетаньяху.

Ранее Кац грозил Дамаску предпринять жесткие действия, если нападения на сирийских друзов не прекратятся.

ударыДамаскИзраиль