3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Израильские военные нанесли удары у президентского дворца в Дамаске
Израильские военные нанесли удары у президентского дворца в Дамаскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba98daa8-41cd-4ba9-9804-1810cf6f1ad9/conversions/96b42740-e919-46bd-9313-db7d31c9a6e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba98daa8-41cd-4ba9-9804-1810cf6f1ad9/conversions/96b42740-e919-46bd-9313-db7d31c9a6e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba98daa8-41cd-4ba9-9804-1810cf6f1ad9/conversions/96b42740-e919-46bd-9313-db7d31c9a6e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba98daa8-41cd-4ba9-9804-1810cf6f1ad9/conversions/96b42740-e919-46bd-9313-db7d31c9a6e7-xl-___webp_1920.webp 1920w
Израильские военные нанесли удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.
Отмечается, что удары - это четкий сигнал сирийскому режиму.
"Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины", - заявил Нетаньяху.
Ранее Кац грозил Дамаску предпринять жесткие действия, если нападения на сирийских друзов не прекратятся.