Израильские военные нанесли удары у президентского дворца в Дамаске

Израильские военные нанесли удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Отмечается, что удары - это четкий сигнал сирийскому режиму.

"Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины", - заявил Нетаньяху.