Израильскими военными зафиксирован новый ракетный обстрел со стороны Ирана

Новый иранский обстрел произошел вскоре после того, как было объявлено о достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, то есть около 07:00 мск. По словам Трампа, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".