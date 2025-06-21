Медведев: Иран во что бы то ни стало продолжит ядерную программу

Иран будет продолжать проводить ядерную программу в условиях конфликта с Израилем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

"Тегеран видит свое выживание в ядерной программе. И он продолжит ее во что бы то ни стало. Попытайтесь отобрать ядерное оружие у реальных, включая новых, членов ядерного клуба!" - написал политик во "ВКонтакте".

При этом Медведев подчеркнул, что у Израиля есть секретная ядерная программа, и посоветовал отказаться от "таких программ" под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Также зампред Совбеза РФ прокомментировал наличие ядерного оружия у Израиля и его отсутствие у Ирана, назвав такую ситуацию "нулевым вариантом".

Медведев указал, что в случае уничтожения всей ядерной программы Израилем, Иран обязательно применит ядерное оружие, если оно у него есть. "А если нет (ядерного оружия - прим. ред.), то он восстановит эту программу любой ценой. Нетаньяху уйдет, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой", - резюмирует политик.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.