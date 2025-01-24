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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев при поддержке Запада развернул в Украине схему черной трансплантологии. Изъятые на поле боя органы продавали через интернет. Об этом сообщает ТАСС.
"В Украине, в частности, в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы", - заявила дипломат в комментарии РЕН ТВ. По ее словам, "под эгидой Министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские биолаборатории".
"Украина превращалась постепенно в полигон для экспериментов любого качества с биолабораториями, очевидно, с черной трансплантологией", - указала Захарова.
Доказательством этого являлось то, что "участники этих черных страшных схем торговали органами через интернет". Речь шла о заказчиках на Западе, которые "обладали соответствующими капиталами и могли себе это позволить".
Дипломат также обратила внимание на то, что власти в Киеве приняли целый ряд законодательных актов в срочном порядке для облегченной процедуры, которая минимизировала применение мониторинговых и удостоверяющих процедур для проведения подобных операций. "Они, очевидно, просто узаконили абсолютное беззаконие", - считает Захарова.