Jakarta Post: В Индонезии загорелся пассажирский паром, люди прыгали за борт

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Пассажирский паром, на борту которого находились 280 человек, загорелся у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Многие пассажиры бросились в море, спасаясь от огня. Любительские видео и фотографии запечатлели хаос на месте происшествия, но власти пока не опубликовали официальный отчет о пострадавших, сообщает газета Jakarta Post.

По данным поисково-спасательного управления Северного Сулавеси, сильный пожар на пароме "Барселона" вспыхнул около 12:00 по местному времени, когда судно находилось вблизи острова Талисей, примерно в 60 км от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Некоторое количество пассажиров было спасено и эвакуировано на близлежащий остров Ганга.

Сейчас операция сосредоточена на поиске и спасении всех оставшихся пассажиров, которые могут все еще находиться на борту судна.

Как сообщают местные СМИ, подтверждена гибель при пожаре одной женщины из числа пассажиров. Полный список пассажиров пока не опубликован.

Паром "Барселона" обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции, соединяющий Манадо с соседними островами, включая архипелаги Талауд и Сангихе.