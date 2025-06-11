К 30 сентября США ликвидируют все представительства USAID за рубежом

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США закроют все представительства Агентства США по международному развитию (USAID) за рубежом к 30 сентября в результате резкой реструктуризации оставшихся операций по оказанию иностранной помощи США. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету The Guardian.

По информации газеты, госсекретарь США Марко Рубио приказал упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту.

Директива затрагивает сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и персонала в более чем 100 странах.

В начале февраля американская администрация практически заблокировала работу USAID, которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций. 10 марта госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, временно возглавивший USAID, заявил о завершении правительственной проверки, в результате которой было остановлено 83 % программ ведомства.