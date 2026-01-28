К берегам Ирана направлена армада военно-морских сил США

США направили к берегам Ирана "большую армаду" военно-морских сил. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что американский флот в состоянии быстро выполнить свои задачи и, если необходимо, со скоростью и жестокостью.

В следующем своем посте глава Белого дома выразил надежду, что "Иран пойдет на честную сделку по ядерному оружию, ведь время уходит". За Иран высказался замглавы иранского МИД, отметив, что Тегеран готов ответить даже на ограниченный удар США.