Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Камчатскому краю.

"К берегам Камчатки приближаются два циклона. Ожидается длительный период неблагоприятных погодных условий. Так, днем 27 марта и ночью 28 марта в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и на юге Мильковского округа прогнозируют сильный мокрый снег, в дневные часы с дождем, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального МЧС, ночью и днем в субботу, ночью в воскресенье в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Соболевском районах ожидается сильный снег с дождем. В Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах местами ожидается сильный мокрый снег, ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Вместе с тем в Петропавловске-Камчатском продолжается ликвидация последствий циклона, обрушившегося в ночь на понедельник. Он принес около 60 % месячной нормы осадков. Прокуратура региона начала проверку по факту несвоевременной и некачественной снегоочистки города от снега. В ряде районов затруднен проезд общественного транспорта: автобусы не доходят до конечных остановок, не очищены от снега дороги внутри микрорайонов и придомовые территории.