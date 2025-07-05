К польским пограничникам присоединятся 5 тыс. военных. К чему готовятся на границе

Польский режим мобилизуется на защиту своих границ от нелегальных мигрантов из Германии и Литвы.



С 7 июля Варшава введет временный контроль на границах с этими странами. А для пущей уверенности направит на охрану своих рубежей 5 тыс. военных. 4 тыс. из них будут направлены на польско-немецкую границу, а тысяча - на польско-литовскую.



Масштабы тайного миграционного движения из Германии в Польшу власти скрывают. А вот с литовской территории только в 2025 году в Польшу пытались пробраться как минимум 250 нелегалов.