К радости верующих. Папа Римский Франциск появился на публике

Первое и неожиданное появление перед верующими. Папа Римский Франциск выехал на площадь Святого Петра в Ватикане после мессы, посвященной страдающим и болеющим.

Сам понтифик 23 марта был выписан из больницы, где он провел почти 40 дней с диагнозом "двустороннее воспаление легких".



Состояние 88-летнего Франциска продолжает постепенно улучшаться, однако ему предписан покой в течение двух месяцев, и все мероприятия с его участием отменены, так что проведение пасхальных ритуалов Папа Римский скорее всего делегирует.