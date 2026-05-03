Кабаны заполонили торговые центры и вокзалы Южной Кореи
Автор:Редакция news.by
В южнокорейских городах растет число случаев нападения диких кабанов. Эти животные в среднем весят 100 кг и могут представлять для человека большую опасность.
Встретить представителей семейства свиных в густонаселенном городе для корейца было редкостью. Сейчас картина изменилась. Из-за отсутствия хищников и роста популяции кабаны стали частыми гостями торговых центров, вокзалов, жилых комплексов городов Южной Кореи.
Ежегодно фиксируется около 60 случаев серьезного травмирования людей этими животными.