Кабаны заполонили торговые центры и вокзалы Южной Кореи

В южнокорейских городах растет число случаев нападения диких кабанов. Эти животные в среднем весят 100 кг и могут представлять для человека большую опасность.

Встретить представителей семейства свиных в густонаселенном городе для корейца было редкостью. Сейчас картина изменилась. Из-за отсутствия хищников и роста популяции кабаны стали частыми гостями торговых центров, вокзалов, жилых комплексов городов Южной Кореи.

Ежегодно фиксируется около 60 случаев серьезного травмирования людей этими животными.

