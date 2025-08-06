Кабмин Украины денонсировал 8 документов, заключенных с Беларусью и Россией

Кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия, денонсации и выходе из восьми международных договоров, заключенных с Беларусью и Россией, а также в рамках СНГ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом информирует ТАСС.

В частности, законопроектом предлагается прекратить действие протокола между Кабмином Украины и правительством Беларуси о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

Также предлагается денонсировать ряд соглашений между правительствами Украины и России: о взаимном зачете задолженности за поставленные энергоресурсы и за расщепляемые материалы от 1997 года, об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа в Украину от 2001 года, о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины от 2002 года.

Кроме того, законопроект предусматривается выход Украины из нескольких соглашений в рамках СНГ: о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предупреждению и прекращению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 1999 года, о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2011 года и об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ от 1993 года.