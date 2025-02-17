61-я Мюнхенская конференция по безопасности закончилась слезами. Одной из ключевых ее тем был конфликт в Украине и пути его разрешения. Зеленский грезил о НАТО, но возглавивший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс не стал с трибуны обсуждать даже очередной пакет военной помощи Украине. Он заявил, что возникший в Европе кризис стал следствием ее же действий, раскритиковал власти ЕС и призвал Зеленского начать мирные переговоры, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

Европейский кризис - следствие собственных действий

Демонстративно отхлестав старушку Европу за ущемление демократии и свободы слова, Венс даже не стал встречаться с действующим канцлером страны - хозяйки саммита, что, видимо, очень оскорбило высокопоставленного чиновника Германии. Шольц пожаловался на переговоры Путина и Трампа без участия Германии и назвал эти переговоры "диктаторским миром". За что получил звонкую оплеуху от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в ее инстаграм-сторис.

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И хотя Вэнс в своем выступлении пытался убедить Европу, что она с Америкой в одной команде, слезы председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена на закрытии конференции явно сказали о понимании того, что в одной команде - не значит в одном окопе. И что решать вопросы с Россией ЕС придется самостоятельно.

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Малек Дудаков, политолог-американист:

"В дальнейшем европейцев и украинцев, конечно, поставят перед фактом, поставят в известность о тех соглашениях, к которым американцам удастся прийти с России. Как многие предполагают, заставят именно европейцев расплачиваться за все последствия украинского кризиса. То есть вкладывать больше денег в послевоенное восстановление страны, закупать больше вооружений для самих себя, чтобы американцы могли уже и свой зонтик безопасности в целом над Европой убирать".

Американцы будут перекладывать ответственность на европейцев

В дальнейшем европейцев и украинцев поставят перед фактом, поставят в известность о том, о тех соглашениях, которым американцам удастся прийти с России. Ну и, как многие, опять же, предполагают, заставят именно европейцев расплачиваться за все последствия украинского кризиса. То есть, вкладывать больше денег в послевоенное восстановление страны, закупать больше вооружений для самих себя, чтобы американцы могли уже и свой зонтик безопасности в целом над Европой убирать.

Цена переговоров России и США

Америка договаривается с Россией и что станет основным предметом разговора в Саудовской Аравии: мир в Украине, американская или иранская нефть, которая, появившись на рынке, определенно снизит ее биржевую стоимость или обсуждение глобальных планов по будущему переустройству многополярного мира, где уже определены границы континентальных империй. Это тема завтрашнего дня.

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Но уже известно, что Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, как заявил в эфире CBS госсекретарь США Рубио: "Украину подключат к переговорам после их старта". А значит для того, чтобы смягчить настроения в Европе, США идет на уступки Зеленскому.

Макрон созывает экстренный саммит стран ЕС и Британии

Макрон сегодня собрал в Париже экстренный саммит лидеров ЕС и Британии для того, чтобы, как говорит польский министр Сикорский, "очень серьезно" обсудить "вызовы, брошенные со стороны США". Обсуждать в Париже, впрочем, будут не озвученные Венсом ошибки европейцев, а Украину и разморозку политического диалога между Вашингтоном и Москвой. Зеленский в интервью телеканалу NBC вновь заводит старую пластинку о том, что мир с Россией допустить нельзя, что Россия готовит наступление на Европу летом 2025 года. Премьер Великобритании Стармер газете The Telegraph заявляет, что Британия в случае необходимости готова направить войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности Киева.

Но холодный и сдержанный тон Дональда Трампа оперативно парирует эти опасения и угрозы здравым смыслом, историей и возможно тем, что уже успел обсудить с Путиным в том самом телефонном разговоре.

Дональд Трамп, президент США:

"Думаю, что Путин хочет прекратить воевать. У них мощная военная машина. Вы понимаете это? Они победили Гитлера, они победили Наполеона, они воюют уже давно, они делали это раньше. Но я думаю, что он хотел бы прекратить воевать. Это был мой вопрос к нему, потому что если он продолжит, то станет большой проблемой для нас всех. И это создаст большую проблему для меня".

А кто же стал гостем Макрона-миротворца? Почему в Париж не пригласили Румынию, Чехию, Словению? На этот вопрос ответ уже дал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Сегодня в Париже встречаются именно те, кто в последние три года постоянно подливал масла в огонь войны в Украине. Это те страны, которые стоят на стороне войны, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Эти страны и их лидеры в последние годы занимались тем, что очерняли Дональда Трампа. И сегодня в Париже собираются фрустрированные провоенные европейские лидеры-антитрамписты, чтобы помешать заключению мирного соглашения в Украине".

Так, кто в 2020 году уберег свой кошелек и экономику, организовав Брексит. Кто, не являясь членом ЕС, и сейчас играет многими лидерами Европы. Кто приказал Киеву наплевать на Стамбульские соглашения?

Те, кто уже однажды организовывали мюнхенский сговор, и сейчас, кажется, все пытаются повторить.

Англичанка, снова гадит, потому что просто не умеет иначе.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Великобритания не только объединяет Европу вокруг себя, но и формирует предпосылки для нового мирового конфликта. Потому что именно только перезагрузив всю систему, они смогут выйти снова на первый план и стать державой номер один, которой они уже с момента распада своей колониальной системы точно не являются".