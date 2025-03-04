Как американцы оценивают первые недели президентства Трампа, показал опрос CNN

Американцы оценили первые недели президентства Трампа. По данным опроса CNN, рейтинг его одобрения по вопросу российско-украинского конфликта на 24 пункта выше, чем у Байдена в конце срока.



Выросло и число граждан США, которые хотят скорейшего завершения войны, с 31 % до 50. Все меньше американцев считают Россию врагом - было 64 % стало 34.



Кроме того, "американцы хотят видеть компромисс в этот конкретный час", - сообщает CNN, а это оппозиционно настроенный к Трампу телеканал.