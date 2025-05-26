Как Банк развития поддерживает экспорт белорусской техники в Никарагуа, рассказал Столярчук

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc758e95-8145-48c0-89c7-ac3756764460/conversions/05282967-8e4e-4ea9-aaab-1e8080f2d4d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc758e95-8145-48c0-89c7-ac3756764460/conversions/05282967-8e4e-4ea9-aaab-1e8080f2d4d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc758e95-8145-48c0-89c7-ac3756764460/conversions/05282967-8e4e-4ea9-aaab-1e8080f2d4d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc758e95-8145-48c0-89c7-ac3756764460/conversions/05282967-8e4e-4ea9-aaab-1e8080f2d4d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дальновидная стратегия и инициатива по развитию торгово-экономических отношений от глав государств Беларуси и Никарагуа уже превратилась в реализацию конкретных инвестиционных проектов. Таким мнением поделился председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Столярчук.

В проекте "Актуальное интервью" Сергей Столярчук рассказал о реализованных и планируемых проектах, роли Банка развития, а также вопросах создания совместных производств и активности белорусских компаний в Никарагуа.

"В прошлом году Банком развития были профинансированы поставки более 700 единиц дорожно-строительной и грузовой техники для Никарагуа. Успех этого проекта привёл к новому соглашению по поставке ещё 248 единиц техники. Сейчас обсуждаются проекты в других отраслях экономики, включая информационные технологии и создание совместных производств в пищевой промышленности", - отметил Сергей Столярчук.

"Мы видим, что инфраструктура, в том числе финансово-банковская, требует развития. Мы понимаем, что есть частная инициатива, частный бизнес, малый и средний бизнес, которому тоже требуется поддержка. И в этой части Банк развития, как опорный институт правительства, будет оказывать эту поддержку для развития торгово-экономических отношений. Как ориентир мы ставим себе сотни миллионов долларов ежегодных инвестиций в торгово-экономические отношения", - подчеркнул председатель правления Банка развития.

В 2024 году Банк развития оказал финансовую поддержку на сумму более 2 млрд долларов, охватив более 7 стран и более сотни новых клиентов. Экспортная поддержка банка - это целая экосистема, включающая коммерческие банки, лизинговые организации и агентства внешнеэкономической деятельности.

Сегодня более 5 % всего экспорта страны реализуется с поддержкой Банка развития. На каждый вложенный кредитный рубль приходится 3 рубля экспортной выручки для страны и предприятий.

"Наши предприятия очень скрупулёзно относятся к реализации проектов на ранках дальней дуги. Качество продукции контролируется на уровне правительства. Банк развития участвует в каждом проекте, помогая структурировать сделки и своевременно исполнять обязательства", - заявил Сергей Столярчук.