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Как Банк развития поддерживает экспорт белорусской техники в Никарагуа, рассказал Столярчук
Дальновидная стратегия и инициатива по развитию торгово-экономических отношений от глав государств Беларуси и Никарагуа уже превратилась в реализацию конкретных инвестиционных проектов. Таким мнением поделился председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Столярчук.
В проекте "Актуальное интервью" Сергей Столярчук рассказал о реализованных и планируемых проектах, роли Банка развития, а также вопросах создания совместных производств и активности белорусских компаний в Никарагуа.
"В прошлом году Банком развития были профинансированы поставки более 700 единиц дорожно-строительной и грузовой техники для Никарагуа. Успех этого проекта привёл к новому соглашению по поставке ещё 248 единиц техники. Сейчас обсуждаются проекты в других отраслях экономики, включая информационные технологии и создание совместных производств в пищевой промышленности", - отметил Сергей Столярчук.
"Мы видим, что инфраструктура, в том числе финансово-банковская, требует развития. Мы понимаем, что есть частная инициатива, частный бизнес, малый и средний бизнес, которому тоже требуется поддержка. И в этой части Банк развития, как опорный институт правительства, будет оказывать эту поддержку для развития торгово-экономических отношений. Как ориентир мы ставим себе сотни миллионов долларов ежегодных инвестиций в торгово-экономические отношения", - подчеркнул председатель правления Банка развития.
В 2024 году Банк развития оказал финансовую поддержку на сумму более 2 млрд долларов, охватив более 7 стран и более сотни новых клиентов. Экспортная поддержка банка - это целая экосистема, включающая коммерческие банки, лизинговые организации и агентства внешнеэкономической деятельности.
Сегодня более 5 % всего экспорта страны реализуется с поддержкой Банка развития. На каждый вложенный кредитный рубль приходится 3 рубля экспортной выручки для страны и предприятий.
"Наши предприятия очень скрупулёзно относятся к реализации проектов на ранках дальней дуги. Качество продукции контролируется на уровне правительства. Банк развития участвует в каждом проекте, помогая структурировать сделки и своевременно исполнять обязательства", - заявил Сергей Столярчук.
Сейчас активно обсуждается стратегия создания совместных производств, что позволит получать дополнительные доходы. Председатель правления Банка развития заметил, что важно создать белорусско-никарагуанский продукт для совместного реэкспорта в третьи страны.