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Как белорусская техника помогла поднять урожайность в Зимбабве за последние 4 года
На протяжении последних лет отношения Беларуси и Зимбабве активно развиваются. Особый импульс они получили в 2023 году, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Хараре и провел переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов оценил уровень отношений между двумя странами и рассказал, как они будут развиваться далее в проекте "Актуальное интервью".
"На сегодняшний день Зимбабве проводит механизацию своего сельского хозяйства. Закончены две фазы. На протяжении этих двух фаз в Республику Зимбабве поставлено более 2 тыс. единиц сельхозтехники, произведенных в Республике Беларусь. Несмотря на все трудности, испытываемые Зимбабве в прошлом году, связанные с сильнейшей за последние 40 лет засухой, тут нашли возможность начать третью фазу механизации. И уже первые поставки в конце прошлого года, в начале этого года осуществлены", - поделился Посол.
Благодаря нашей технике в Зимбабве за последние 4 года увеличилось количество собранного урожая. Теперь в стране могут не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и значительную часть собранного урожая реализовывать в соседние страны Африки.
Во время визита белорусской делегации в Зимбабве было проведено исполнение тех решений, которые были приняты в ходе визита Александра Лукашенко в страну в 2023 году, а также тех решений, которые были зафиксированы в ходе проведения первого заседания Совместной постоянной комиссии. "Порядка 30 документов совместных находятся в настоящее время на рассмотрении. И очень было важно сверить часы, определить готовность этих документов для того, чтобы максимальное количество вынести на подписание в ходе государственного визита", - отметил Игорь Маршалов.
Посол также рассказал о сложностях, которые нужно учитывать белорусским компаниям, которые хотят заходить на рынок Зимбабве. "Это, прежде всего, расстояние, определенные проблемы с логистикой, те незаконные санкции, которые применены в отношении наших двух государств. Но, тем не менее, мы находим определенные пути для развязывания этих узлов и для активизации нашего сотрудничества", - подчеркнул Игорь Маршалов.