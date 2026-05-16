Как глобалисты пытаются превратить Зеленского в "английскую королеву"

Создано с помощью ИИ

Громкие скандалы окутывают Украину. Например, "пленки Миндича" и суд над главой офиса Зеленского Андреем Ермаком по обвинению в коррупции. Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью" объяснил, что за этим стоит.

Дело не в самом Ермаке, а в том, кого он олицетворяет. "Любого короля делает его свита. И сегодня взялись за его свиту конкретно. Первый раз мы услышали о Ермаке в ноябре 2025 года. Это было серьезное событие, потому что антикоррупционные структуры - НАБУ, САП - вдруг заработали. А оказалось, что никогда в истории не было государства, где под внешним управлением находились бы одновременно следствие, прокуратура и суд", - пояснил эксперт.

По его словам, эти структуры контролируют все внутренние и внешние процессы в Украине. Но Трамп, который решил многие свои вопросы в Украине, Европе, на Ближнем Востоке, уже не пользуется этим инструментом. Он ушел ближе к Китаю. "Американцы для себя уже выстроили все. Им эта мелкая возня неинтересна. А вот глобалисты, которые отдали 90 млрд долларов Украине и собирают деньги по всему Евросоюзу, заинтересованы", - подчеркнул Андрей Богодель.

Цель - ограничить власть Зеленского, чтобы деньги не уходили "налево". "Европа не настолько богата, чтобы просто набивать карманы этим людям. Вопрос: как ограничить власть Зеленского? Сделать из него "английскую королеву", которая только представляет государство, но ничего не решает", - проанализировал ситуацию эксперт.

Чтобы ограничить возможности Зеленского, на внешний контур, по словам Богоделя, прежде всего нужно поставить Буданова и Арахамию - людей Порошенко и олигарха Пинчука. "Это создано для того, чтобы Украина стала более покладистой в переговорах и более контролируемой со стороны Европы. Европа сегодня набирает силу и будет играть первую скрипку", - уверен эксперт.

Он предсказывает, что европейские структуры возьмут под полный контроль суды, Следственный комитет, Госбюро расследований и будут тотально контролировать Украину.