Как глобалисты пытаются превратить Зеленского в "английскую королеву"
Громкие скандалы окутывают Украину. Например, "пленки Миндича" и суд над главой офиса Зеленского Андреем Ермаком по обвинению в коррупции. Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью" объяснил, что за этим стоит.
Дело не в самом Ермаке, а в том, кого он олицетворяет. "Любого короля делает его свита. И сегодня взялись за его свиту конкретно. Первый раз мы услышали о Ермаке в ноябре 2025 года. Это было серьезное событие, потому что антикоррупционные структуры - НАБУ, САП - вдруг заработали. А оказалось, что никогда в истории не было государства, где под внешним управлением находились бы одновременно следствие, прокуратура и суд", - пояснил эксперт.
По его словам, эти структуры контролируют все внутренние и внешние процессы в Украине. Но Трамп, который решил многие свои вопросы в Украине, Европе, на Ближнем Востоке, уже не пользуется этим инструментом. Он ушел ближе к Китаю. "Американцы для себя уже выстроили все. Им эта мелкая возня неинтересна. А вот глобалисты, которые отдали 90 млрд долларов Украине и собирают деньги по всему Евросоюзу, заинтересованы", - подчеркнул Андрей Богодель.
Цель - ограничить власть Зеленского, чтобы деньги не уходили "налево". "Европа не настолько богата, чтобы просто набивать карманы этим людям. Вопрос: как ограничить власть Зеленского? Сделать из него "английскую королеву", которая только представляет государство, но ничего не решает", - проанализировал ситуацию эксперт.
Чтобы ограничить возможности Зеленского, на внешний контур, по словам Богоделя, прежде всего нужно поставить Буданова и Арахамию - людей Порошенко и олигарха Пинчука. "Это создано для того, чтобы Украина стала более покладистой в переговорах и более контролируемой со стороны Европы. Европа сегодня набирает силу и будет играть первую скрипку", - уверен эксперт.
Он предсказывает, что европейские структуры возьмут под полный контроль суды, Следственный комитет, Госбюро расследований и будут тотально контролировать Украину.
Разговоры о мире эксперт считает прикрытием. "Европа, как никто, заинтересована в нанесении стратегического поражения России. О мире можно говорить только в контексте перемирия, наверняка, на условиях Европы. Я думаю, что таким образом готовится почва, чтобы дать передышку. Никакого мира не будет. Будет непродолжительное перемирие, чтобы начать все по-новому", - предупредил Андрей Богодель. А до этого Украина должна находиться под тотальным контролем, постоянно заряженная на войну.