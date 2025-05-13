Некогда гордый промышленный край Советского Союза, ныне - край тоже союза, но немного другого. Вот только Европа стала символом уныния и банкротства. Телевизоры, удобрения, атомная энергия и даже собственные автомобили - все было пущено под откос.

Все 1990-е националисты во власти дербанили литовскую экономику, но самый яркий венок прислали с подписью "От евродрузей".

Литва стала членом Евросоюза 1 мая 2004 года. Политики ликовали. Случилось то, о чем они мечтали долгие годы. Заявка на вступление в ЕС была подана почти 10 лет назад.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5111ae83-d7e4-4fcc-bd93-7ad1c1472ce9/conversions/0b6060fd-08d6-4890-aeb5-a3d9d59a8c0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5111ae83-d7e4-4fcc-bd93-7ad1c1472ce9/conversions/0b6060fd-08d6-4890-aeb5-a3d9d59a8c0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5111ae83-d7e4-4fcc-bd93-7ad1c1472ce9/conversions/0b6060fd-08d6-4890-aeb5-a3d9d59a8c0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5111ae83-d7e4-4fcc-bd93-7ad1c1472ce9/conversions/0b6060fd-08d6-4890-aeb5-a3d9d59a8c0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Европейская интеграция обернулась катастрофой, были свернуты целые отрасли экономики. Да, Европа из своих фондов регулярно выделяет Вильнюсу деньги, но их хватает лишь на то, чтобы частично компенсировать потери.

Среди условий вступления Вильнюса в ЕС были такие пункты как запрет поддержки предприятий из госбюджета, отмена любых таможенных барьеров и ограничений на продажу товаров из европейских стран и, наконец, западные инвесторы. В итоге выжить в Литве удалось в основном очень небольшим предприятиям. Экономически проект европейской интеграции впору назвать провальным, ведь за три десятка лет независимости Вильнюсу удалось лишиться транзита, большой части населения и почти полностью разрушить собственную экономику.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48dc758-dc33-4183-b703-ebd3a4975147/conversions/951f7f49-c316-4017-a07f-f05f8b05f2c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48dc758-dc33-4183-b703-ebd3a4975147/conversions/951f7f49-c316-4017-a07f-f05f8b05f2c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48dc758-dc33-4183-b703-ebd3a4975147/conversions/951f7f49-c316-4017-a07f-f05f8b05f2c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48dc758-dc33-4183-b703-ebd3a4975147/conversions/951f7f49-c316-4017-a07f-f05f8b05f2c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда негде работать и не за что жить, от экономического хаоса люди бегут из страны. Огромная депопуляция - еще одно суверенное достижение Вильнюса. После того, как Литва вышла из состава СССР, республика потеряла почти 1 млн человек. Более половины из них уехали после вступления Литвы в ЕС в 2004 году. Ожидается, что к 2050 году в стране останется 2 млн человек.

В январе 2021 года по поводу плачевного положения дел в Литве весьма эмоциональное интервью дал правозащитник Донатас Шульцас.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf5254-ea47-4d1e-afd8-057f9695ab38/conversions/83d45451-71f6-4fe3-bf16-bff81c49bf9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf5254-ea47-4d1e-afd8-057f9695ab38/conversions/83d45451-71f6-4fe3-bf16-bff81c49bf9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf5254-ea47-4d1e-afd8-057f9695ab38/conversions/83d45451-71f6-4fe3-bf16-bff81c49bf9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf5254-ea47-4d1e-afd8-057f9695ab38/conversions/83d45451-71f6-4fe3-bf16-bff81c49bf9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Балтийская республика превратилась в зависимую страну, которая живет за счет дотаций из фондов ЕС. Взамен этого Литва активно поддерживает статут антироссийской площадки. И все никак не может понять, что для Запада она лишь инструмент, но никак не партнер. На обломках своей промышленности это особенно очевидно.