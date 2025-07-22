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Как минимум 31 человек погиб при крушении самолета ВВС Бангладеш в Дакке
По меньшей мере 31 человек стал жертвой авиакатастрофы в Дакке, где разбился учебный самолет ВВС Бангладеш, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и пресс-релиз межведомственной службы по связям с общественностью.
Среди погибших - не менее 25 детей. 165 человек получили ранения и находятся в больницах. Состояние некоторых пациентов остается тяжелым.
Самолет F-7 BGI разбился днем 21 июля у входа в двухэтажное здание учебного комплекса спустя несколько минут после взлета. Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри помещения. Сразу после крушения самолет загорелся. Пожар перекинулся на здание учебного заведения.
Межведомственная служба по связям с общественностью Бангладеш отметила, что крушение произошло из-за технической неисправности. Проводится расследование причин произошедшего.