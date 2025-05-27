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Как Ноттингем дошел до банкротства в погоне за "зеленым" трендом
30 ноября 2023 года британский город Ноттингем объявил себя банкротом. Причина - ошибки чиновников, которые привели к краху энергетических компаний.
Ноттингем сократил до минимума все расходы, а отдельные депутаты даже обвинили в проблемах Лондон. Остальные, правда, на правительство решили не наезжать. Вот публикация в британской прессе 2023 года.
Конечно же, библиотеку закрыли, а рабочие места не сохранили. В конце 2024 года дефицит городского бюджета составил 172 млн фунтов.
Ноттингем заигрался с экологической повесткой. Настолько, что на счетах стал гулять ветер, который и привел к финансовому краху.
Ноттингем - не единственная проблема Великобритании. "Блумберг" пишет о том, что большинство городских советов британских городов подтвердили, что могут обанкротиться в течение следующих 5 лет. Из них 10 % заявили, что ожидают банкротства уже в текущем финансовом году.
Финансовый кризис мэрий связан с сокращениями расходов со стороны центрального правительства, рискованными инвестициями и высокой инфляцией, что в совокупности увеличивает долги муниципалитетов.
Как банкротятся целые города? В чем причина краха даже крупных промышленных центров США и Великобритании? Просчеты в управлении и шок для жителей: почему не спасает даже тотальная экономия? О самых известных городах-банкротах смотрите в "Понятной политике".