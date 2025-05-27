Как Ноттингем дошел до банкротства в погоне за "зеленым" трендом

30 ноября 2023 года британский город Ноттингем объявил себя банкротом. Причина - ошибки чиновников, которые привели к краху энергетических компаний.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be406c76-7782-4bd2-90e2-2a0852d63d5d/conversions/10d0c5ec-cb5f-4331-8e16-ef10d276c288-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be406c76-7782-4bd2-90e2-2a0852d63d5d/conversions/10d0c5ec-cb5f-4331-8e16-ef10d276c288-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be406c76-7782-4bd2-90e2-2a0852d63d5d/conversions/10d0c5ec-cb5f-4331-8e16-ef10d276c288-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be406c76-7782-4bd2-90e2-2a0852d63d5d/conversions/10d0c5ec-cb5f-4331-8e16-ef10d276c288-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ноттингем сократил до минимума все расходы, а отдельные депутаты даже обвинили в проблемах Лондон. Остальные, правда, на правительство решили не наезжать. Вот публикация в британской прессе 2023 года.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cbd2552-7a41-41aa-bd95-daaf7d614091/conversions/d7d0e523-1cc0-43f5-a94a-0352660b14f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cbd2552-7a41-41aa-bd95-daaf7d614091/conversions/d7d0e523-1cc0-43f5-a94a-0352660b14f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cbd2552-7a41-41aa-bd95-daaf7d614091/conversions/d7d0e523-1cc0-43f5-a94a-0352660b14f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cbd2552-7a41-41aa-bd95-daaf7d614091/conversions/d7d0e523-1cc0-43f5-a94a-0352660b14f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конечно же, библиотеку закрыли, а рабочие места не сохранили. В конце 2024 года дефицит городского бюджета составил 172 млн фунтов.

Ноттингем заигрался с экологической повесткой. Настолько, что на счетах стал гулять ветер, который и привел к финансовому краху.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bad225-841e-49bd-b2b2-96cc9eec75b0/conversions/8b55712c-f29e-4001-a131-28cdef14c917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bad225-841e-49bd-b2b2-96cc9eec75b0/conversions/8b55712c-f29e-4001-a131-28cdef14c917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bad225-841e-49bd-b2b2-96cc9eec75b0/conversions/8b55712c-f29e-4001-a131-28cdef14c917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bad225-841e-49bd-b2b2-96cc9eec75b0/conversions/8b55712c-f29e-4001-a131-28cdef14c917-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ноттингем - не единственная проблема Великобритании. "Блумберг" пишет о том, что большинство городских советов британских городов подтвердили, что могут обанкротиться в течение следующих 5 лет. Из них 10 % заявили, что ожидают банкротства уже в текущем финансовом году.

Финансовый кризис мэрий связан с сокращениями расходов со стороны центрального правительства, рискованными инвестициями и высокой инфляцией, что в совокупности увеличивает долги муниципалитетов.