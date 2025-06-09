Как окружение Байдена скрывало ухудшающееся с каждым днем состояние политика
В США вновь активно обсуждают здоровье Джо Байдена. Якобы близкие скрывали правду о его состоянии долгое время, а страной управлял вовсе не Президент, а "политбюро".
Расследование об экс-президенте взбудоражило американское общество. Сенсационную книгу "Первородный грех" написали американские журналисты - сотрудники ведущих американских медиа. В предисловии авторы коротко обозначили ее главную цель: "показать тревожную реальность происходившего в Белом доме".
В США заявили, что работа двух американских журналистов похуже Уотергейта, знаменитого скандала с прослушкой.
352 страницы разоблачений и неудобной правды о Байдене и демократах. Книгу про "первородных грех" уже назвали бестселлером, а авторов могут номинировать на Пулитцеровскую премию.
Только представьте, что при создании книги журналисты записали более 200 интервью с американскими политиками, бизнесменами и лоббистами. Забавно, что говорить многие согласились только после выборов США.
Отдельного внимания заслуживает Джейк Таппер. Журналист CNN долгие годы был ярым сторонником демократической партии США. Несколько раз ведущий становился автором бестселлеров и получил престижную награду Эмми за освещение инаугурации Барака Обамы.
Конечно же, либеральные СМИ обиделись на Таппера очень сильно. Хотя он, по сути, просто назвал вещи своими именами. Но в США сегодня - это роскошь не для всех.
Алекс Томпсон из Axios, конечно, таких регалий как его соавтор не имел, но в Белом доме работал политическим обозревателем много лет, и как, говорится, навидался.
"Один из главных факторов - это еще и проблемы со здоровьем, связанные с раком, о чем мы уже тоже узнали. В запущенной стадии у Джо Байдена был рак простаты. Скорее всего, он начал развиваться еще даже до выборов 2020 года, то есть до того момента, когда Байден стал президентом Соединенных Штатов", - рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
О вероятных проблемах Байдена не писал только ленивый. Но это ведь были только предположения. Хотя поведение американского лидера смущало все больше - замедленная речь, потеря ориентации, оговорки. Байден путал фамилии президентов России и Украины, говорил Ирак, имея в виду Украину, не мог спуститься по трапу, здоровался с воздухом, называл Харррис своим руководителем.
А состояние, судя по всему было разным. Американский сенатор Джош Хоули заявил о том, что лидер Белого дома порой не мог выйти из своего гардероба.
По мнению журналистов, чтобы скрыть от общественности реальное состояние главы Белого дома, окружение Байдена придумывало разное ухищрения - минимизировали неподготовленное общение с прессой, к президентскому борту подвозили короткий трап. Как утверждают авторы книги, члены администрации Байдена к 2024 году и вовсе не верили в то, что тот способен отреагировать на какую-либо чрезвычайную ситуацию, случись она посреди ночи.
Шокирующие детали внутренней кухни администрации Байдена. Кто на самом деле управлял страной во время когнитивного спада американского лидера, что скрывали от прессы и общества и кто подписывал документы. Подробности смотрите в "Понятной политике".