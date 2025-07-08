Как отреагировал МИД Беларуси в ответ на решение суда ЕС

Решение суда Евросоюза, который 3-го июля отклонил апелляцию ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Завод Химволокно" в связи с наложенными на белорусские предприятия санкциями ЕС, хотя и вызывает глубокое разочарование, но является достаточно предсказуемым. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Беларуси.

"Любому непредвзятому специалисту в правовой области очевидно, что санкционный режим Европейского союза не только применяется с грубым нарушением Устава ООН, но и составлен таким образом, что, по сути, может быть использован в отношении любого юридического или физического лица без должных правовых оснований. В случае с белорусскими предприятиями так называемыми достаточными основаниями являются сама только государственная форма собственности и уплата налогов. По мере штампования санкционных пакетов и вынесения судебных решений европейская бюрократия не пытается соблюсти даже внешние правила юридического приличия, включая презумпцию невиновности и достаточность доказательств. Здесь же не лишним будет упомянуть, что белорусским юридическим лицам заблокировано право на получение квалифицированного юридического консультирования в ЕС, иной необходимой правовой помощи", - заявил Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси.