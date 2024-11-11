Как отреагировал премьер Гренландии на слова Трампа о необходимости приобретении острова

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом, отметив, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", - заявил Эгеде в письменном комментарии агентству Рейтер.

Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.