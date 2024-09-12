Призывы о мире сейчас звучат максимально лживо от многих, ведь Запад почему-то решил, что безопасность не для всех. Террор стал методом элит большой политики. Один из примеров - подрыв "Северных потоков".

Несмотря на огромный урон, никто в ЕС не спешит искать заказчиков и исполнителей. Россия, которую не допускают к расследованию, считает, что за всем стоят Штаты, а Европа покорно исполняет волю Вашингтона и пытается повесить вину на Украину.

За 2 года с момента подрывов "Северных потоков" ясности в происходящем больше не стало. Западные страны активно прикрывают Штаты, а Германия прямо сама поверила, что за всем стояли украинцы, а возможно и поляки. Например, "Шпигель" разразилась сенсацией века, продолжая свою мифотворческую миссию. Мол, украинские гражданские активисты взорвали газопровод всего за 300 тыс. долларов, а Байден и Зеленский ничего не знали. Ну не верится в это все. Ни одна из версий не выглядит достаточно правдоподобной, а иногда даже больше похожа на фарс.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Также возмутительно, что по прошествии двух лет ничего никто не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось. Так называемые расследования больше похожи на шутки или трагедию. Если бы проводилось настоящее серьезное расследование, уже должен был быть какой-то результат. То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть. Я имею в виду, какое впечатление это создает о континенте, который позволяет таким вещам происходить без каких-либо последствий".

На самом деле последствия есть. Оставшись без дешевого газа, Евросоюз получил планомерное снижение экономических показателей. Добавил нестабильности в этом вопросе и добровольный отказ от российского голубого топлива по другим веткам. В итоге бравада завершилась вместе с пшиком в газохранилищах. Как оказалось, закупать газ у других стран намного дороже. Итог ощутила на себе в первую очередь немецкая промышленность.

Юрий Кофнер, советник по экономической политике партии "Альтернатива для Германии" (Германия):

"Наша партия прежде всего направлена на национальные интересы Германии. Просто мы понимаем, что в национальные интересы Германии входят хорошие отношения с Россией, конец войны в Украине и мирные переговоры, поставки дешевого газа из России, на котором основано все экономическое развитие нашей страны".

И здесь нужно отметить, что Россия никогда не отказывалась от энергетического союза - там всегда готовы возобновить поставки. Но и справедливость должна существовать. Несмотря на то, что Москву отстранили от участия в международном расследовании диверсии, там продолжают свое. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что за взрывами на российских газопроводах стоит Вашингтон и лично Байден, как бы другие ни пытались его выгородить.

Конечно, в Берлине понимают, ну или хотя бы делают вид, что понимают, что диверсия разрушила все, к чему шла страна после Второй мировой. Недавно Шольц обратился с призывом к Генпрокуратуре ФРГ провести непредвзятое расследование. Канцлер назвал подрыв террористическим актом и обратил внимание, что виновные должны быть привлечены к ответственности. А до этого немцы во всех грехах обвинили некого украинского инструктора по дайвингу. При этом, по информации СМИ, он перебрался из Германии в Польшу, откуда затем сбежал при крайне странных обстоятельствах.

Август Ханнинг, экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ:

"На самом деле совершенно ясно, что здесь всплывают Украина и Польша. Судя по результатам расследования, похоже, действовала украинская команда. И, конечно, осуществить такую диверсию можно было только при поддержке с берега. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что судно стартовало из Лубмина. Совершенно очевидно, что здесь были задействованы польские ведомства. И я думаю, не только ведомства - это была договоренность между высшими эшелонами власти Украины и Польши".

Кстати, такие обвинения едва не стали поводом для дипломатического скандала между Германией и Польшей. Туск так разобиделся, что отменил поездку в ФРГ на премию M100 Media Award. Да и Шольц, который должен был произнести хвалебную речь в честь поляка, также не стал присутствовать. Да и введение немцами пограничного контроля со своими соседями, кажется, произошло не из-за наплыва мигрантов-экстремистов, а чтобы всякие украинские подрывники не ускользали из рук правосудия.

Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии:

"Мы хотим сократить нелегальную миграцию. С этой целью мы предпринимаем дальнейшие шаги, которые выходят за рамки существующих комплексных мер. Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой общеевропейской системы предоставления убежища, нам необходимо усилить контроль на наших национальных границах. Эти меры контроля также позволят эффективно осуществлять принудительное возвращение".