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Как проходит подготовка к Форуму регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде
"За годы Форум регионов стал образцом конструктивной диалоговой площадки для обсуждения широкого круга перспективных направлений белорусско-российского сотрудничества и инициатив".
Такое заявление сделала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании белорусской части оргкомитета по подготовке к ХІІ Форуму регионов. Он пройдет с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде, а его тема - "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".
По количеству договоров с Беларусью область опережает все остальные регионы России. А предстоящее масштабное мероприятие должно стать еще одной площадкой для новых бизнес-идей - от инновационных наработок до заключения крупных контрактов.
Также 31 января обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых на ХІ Форуме регионов, который прошел в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Он превзошел все предыдущие рекорды - было подписано более 250 документов, заключено контрактов на общую сумму свыше 1,1 млрд белорусских рублей.