Как проходит подготовка к Форуму регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде

"За годы Форум регионов стал образцом конструктивной диалоговой площадки для обсуждения широкого круга перспективных направлений белорусско-российского сотрудничества и инициатив".

Такое заявление сделала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании белорусской части оргкомитета по подготовке к ХІІ Форуму регионов. Он пройдет с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде, а его тема - "Молодежь Беларуси и России - наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

По количеству договоров с Беларусью область опережает все остальные регионы России. А предстоящее масштабное мероприятие должно стать еще одной площадкой для новых бизнес-идей - от инновационных наработок до заключения крупных контрактов.