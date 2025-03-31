Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dbde071-849a-4c18-940b-c888009eacbe/conversions/6f9e2b85-e4a5-4a33-bc4a-2209233e8680-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dbde071-849a-4c18-940b-c888009eacbe/conversions/6f9e2b85-e4a5-4a33-bc4a-2209233e8680-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dbde071-849a-4c18-940b-c888009eacbe/conversions/6f9e2b85-e4a5-4a33-bc4a-2209233e8680-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dbde071-849a-4c18-940b-c888009eacbe/conversions/6f9e2b85-e4a5-4a33-bc4a-2209233e8680-xl-___webp_1920.webp 1920w

Завод ВЭФ - гигант латвийской электронной промышленности. Снабжал модными гаджетами весь огромный Союз. Магнитолы, радиоприемники, телефонные аппараты. А еще мотоциклы и фотоаппараты. В цехах 20 тыс. рабочих, годовая прибыль 500 млн долларов. Некогда современное и эталонное предприятие нынче банкрот.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a029dd-c117-48d1-bff3-c0a8fd426841/conversions/76e9c583-6e32-4614-be7e-b62ff5a2db56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a029dd-c117-48d1-bff3-c0a8fd426841/conversions/76e9c583-6e32-4614-be7e-b62ff5a2db56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a029dd-c117-48d1-bff3-c0a8fd426841/conversions/76e9c583-6e32-4614-be7e-b62ff5a2db56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a029dd-c117-48d1-bff3-c0a8fd426841/conversions/76e9c583-6e32-4614-be7e-b62ff5a2db56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из уст журналиста, который лично видел, как погибает один из столпов латвийской промышленности, эта история звучит особенно показательно.

Завод пошел по миру из-за шведского инвестора. Шведы пообещали вложить в модернизацию латвийской телефонной сети почти 500 млн долларов за 8 лет. А взамен попросили 49 % от уже существующей (построенной при Союзе) государственной телефонной сети.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7cfb370-8fae-4668-9be7-9fefe067a16e/conversions/aeb375d0-8824-4b31-98a9-75983a242659-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7cfb370-8fae-4668-9be7-9fefe067a16e/conversions/aeb375d0-8824-4b31-98a9-75983a242659-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7cfb370-8fae-4668-9be7-9fefe067a16e/conversions/aeb375d0-8824-4b31-98a9-75983a242659-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7cfb370-8fae-4668-9be7-9fefe067a16e/conversions/aeb375d0-8824-4b31-98a9-75983a242659-xl-___webp_1920.webp 1920w

К вступлению Риги в ЕС, в 2004 году, цеха остановили, а двери заколотили. Вот так прозаично закончилась история крупнейшего бренда, где, еще раз напомним, работали 20 тыс. человек.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b963b9d2-8138-4a5b-8e98-d2affca494e9/conversions/01f8ed9a-c5b8-44fa-ad68-87719c336ce5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b963b9d2-8138-4a5b-8e98-d2affca494e9/conversions/01f8ed9a-c5b8-44fa-ad68-87719c336ce5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b963b9d2-8138-4a5b-8e98-d2affca494e9/conversions/01f8ed9a-c5b8-44fa-ad68-87719c336ce5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b963b9d2-8138-4a5b-8e98-d2affca494e9/conversions/01f8ed9a-c5b8-44fa-ad68-87719c336ce5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Потеряли работу, оказались на улице, уехали за границу, домой не вернутся. Типичная история латвийской семьи.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f3b291-9c83-4df3-ae3a-06f7bd2b4fe4/conversions/d198dada-ef1b-483d-8ff2-d3085db67ed2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f3b291-9c83-4df3-ae3a-06f7bd2b4fe4/conversions/d198dada-ef1b-483d-8ff2-d3085db67ed2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f3b291-9c83-4df3-ae3a-06f7bd2b4fe4/conversions/d198dada-ef1b-483d-8ff2-d3085db67ed2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26f3b291-9c83-4df3-ae3a-06f7bd2b4fe4/conversions/d198dada-ef1b-483d-8ff2-d3085db67ed2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Догадаться, что сегодня находится на месте ВЭФ легко - торговый центр, парковка, жилые дома и офисные здания. "Кремниевое сердце" Риги остановилось тихо и крайне болезненно.

В последний рейс еще в 1998 году отправился и культовый "рафик" - микроавтобус известный на весь мир. Рижская автобусная фабрика тоже бесславно остановила конвейер.

В середине 1990-х спасать фабрику приехали русские. ГАЗ предлагал выкупить завод и наладить сборку ГАЗелей. Однако буквально за несколько дней до подписания соглашения, офис президента Улманиса заблокировали сделку, дескать, никаких отношений с русскими.

Гордость латвийского автопрома сама долго не продержалась. Как мы уже сказали, в 1998 году с конвейера выехала последняя машина. По злой иронии судьбы это был катафалк.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52193e82-b5b1-4a04-896f-19ab2c1febdf/conversions/60dccd1f-771f-4a1d-bc56-1c88728716f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52193e82-b5b1-4a04-896f-19ab2c1febdf/conversions/60dccd1f-771f-4a1d-bc56-1c88728716f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52193e82-b5b1-4a04-896f-19ab2c1febdf/conversions/60dccd1f-771f-4a1d-bc56-1c88728716f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52193e82-b5b1-4a04-896f-19ab2c1febdf/conversions/60dccd1f-771f-4a1d-bc56-1c88728716f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

А на европейском рынке РАФ не ждали. Для вступления в ЕС надо было либо закрыть, либо полностью переделать завод, ведь он не проходил "экологичные стандарты" Евросоюза.

Рижский вагоностроительный завод обеспечивал электричками весь Советский Союз. Но уже "независимая" Латвия со столь лакомым активом справилась великолепно - развалила бренд за 6 лет, построив рельсы в никуда.

РВЗ был монополистом на рынке СССР и после развала, руководство страны посчитало, что так дальше и будет продолжаться. Правительство Латвии предложило продавать электрички России в два раза дороже. Они считали это объективной платой за "годы оккупации".

И дело действительно в оккупации, вот только ей еще предстоит случиться в 2004 году, когда страна вступила в ЕС, но почву инвесторы из Брюсселя готовили заранее.

Конвульсии РВЗ продолжатся и в XXI веке, но уже в 1999-м его пытались продать за ничтожную сумму - менее 2 млн долларов. Толковый покупатель не нашелся. Латвия продолжила сворачивать производство, распиливать вагоны и рельсы. В технологическом плане предприятие сильно отставало от конкурентов, а деньги в модернизацию власти вкладывать не спешили. Из промышленного гиганта РВЗ превратился в местечковый завод с растущими убытками и руководство объявило о начале процедуры банкротства.

Достижения райской жизни в ЕС у Латвии, конечно, поражают - с 1991 года закрыто 89 % заводов в стране. Экономика наполовину дотируется из бюджета ЕС. Население почти 3 млн человек в начале 1990-х. Сегодня это 1,8 млн человек.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90175372-d8ae-4765-8a2d-4fa4c951ae18/conversions/8ad87f21-018e-4433-8eeb-6b1248711a45-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90175372-d8ae-4765-8a2d-4fa4c951ae18/conversions/8ad87f21-018e-4433-8eeb-6b1248711a45-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90175372-d8ae-4765-8a2d-4fa4c951ae18/conversions/8ad87f21-018e-4433-8eeb-6b1248711a45-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90175372-d8ae-4765-8a2d-4fa4c951ae18/conversions/8ad87f21-018e-4433-8eeb-6b1248711a45-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почти половина жителей Латвии, 47 %, считают, что в течение следующих пяти лет жизнь не улучшится, говорят данные опроса Eurobarometer. И еще 19 % считают, что жить станет хуже в ближайшее время.

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13ed5464-0816-4ab9-b6ba-a139561c3858/conversions/52960915-c33b-4701-9d52-dc338fd40435-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13ed5464-0816-4ab9-b6ba-a139561c3858/conversions/52960915-c33b-4701-9d52-dc338fd40435-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13ed5464-0816-4ab9-b6ba-a139561c3858/conversions/52960915-c33b-4701-9d52-dc338fd40435-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13ed5464-0816-4ab9-b6ba-a139561c3858/conversions/52960915-c33b-4701-9d52-dc338fd40435-xl-___webp_1920.webp 1920w

А что дальше? Про прогнозам к 2030 году население Латвии упадет до 1,5 млн человек. Свободный рынок так все отрегулировал, что страна стала кладбищем заводов-призраков.

Впрочем, в 2024 году Еврокомиссия в своем отчете похвалила рост сферы услуг - 6,7 %. 2025-й Рига может закончить по прогнозам с примерно таким же показателем. Сами же латвийцы горько шутят: "Экономику спасают таксисты и проститутки".

Как слепое подчинение Западу сделало Латвию кладбищем заводов вместо промышленного рая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22e7d8a1-5201-4f4b-99e4-106dc4e47bbb/conversions/383aa217-3ead-415e-b86f-3d0a55e0ced7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22e7d8a1-5201-4f4b-99e4-106dc4e47bbb/conversions/383aa217-3ead-415e-b86f-3d0a55e0ced7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22e7d8a1-5201-4f4b-99e4-106dc4e47bbb/conversions/383aa217-3ead-415e-b86f-3d0a55e0ced7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22e7d8a1-5201-4f4b-99e4-106dc4e47bbb/conversions/383aa217-3ead-415e-b86f-3d0a55e0ced7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подводим черту. Вместо столпов экономики - банкроты, вместо независимой политики - Латвия вечный вассал Запада, вместо нормальной экономики - лидерство в антирейтингах, вместо свободы - дотации и работа на чужих дядек за рубежом. И главное, компетенции тысяч опытных профессионалов, которые навсегда похоронены в глупой погоне за европейской мечтой. Настоящая трагедия как минимум целого поколения.