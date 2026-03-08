Разрыв торговых отношений США с Испанией, недовольство Белого дома Британией - это первые последствия медлительности Старого Света в отношении ближневосточного конфликта.

Европа явно не спешит ввязываться в войну, которая может оказаться ей не по зубам. Экономика стран ЕС и так неплохо пострадала из-за разрыва связей с Россией и пошлин Трампа.

Цены на энергоносители вновь бьют рекорды, а люди в очередях на заправках ждут резкого скачка цен. При этом в Брюсселе, похоже, совершенно не знают, как решать эти проблемы, поскольку присоединение, пусть даже моральное, к одной из сторон конфликта сулит большие неприятности.

О том, как Старый Свет оказался перед сложным выбором, в рубрике "Полная Европа".

Доминик Тарчиньский, депутат Европарламента от Польши:

"В Европейском парламенте, в Брюсселе, поздний вечер. Я здесь весь день. И вы слышите? Это эхо. Здесь никого нет и не было. Война началась утром. Трамп сделал свою работу. А вот европейские депутаты отошли от дел. Они не работают по выходным. Фон дер Ляйен созывает всех на срочную встречу в понедельник. А до этого времени все могут спать и хорошо проводить время. Но что вы собираетесь делать в понедельник? Это просто смешно".

Возможно, господину Тарчиньскому в тот момент и было смешно, поскольку Дональд Трамп в очередной раз оставил Европу у обочины истории, а та предпочла там и остаться. Но ситуация на самом деле крайне тревожная. Европейцы, которые так бравировали в начале СВО и, не выбирая выражений, осуждали Россию, теперь, похоже, поджали хвосты и попрятались под веником. Единственное, что из себя выдавила фон дер Ляйен и ей подобные, мол, Иран сам виноват во всех своих бедах, забыв при этом упомянуть, что как бы это США и Израиль начали всю эту заварушку.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Во-первых, и это самое главное, есть новая надежда для угнетенного народа Ирана. Мы решительно поддерживаем его право определять свое будущее. Во-вторых, мы должны упорно работать над деэскалацией и прекращением распространения конфликта. Я самым решительным образом осуждаю безрассудные и неизбирательные нападения Ирана и его доверенных лиц на суверенные территории по всему региону".

В общем, если проследить ход мыслей брюссельской верхушки, получается, что Тегеран чуть ли не сам себя атакует да еще и по другим бьет. Как-то нелогично, но будем честны, с этим у них уже давно проблемы.

Кстати, знаменитая троица, которая всеми силами поддерживает украинский конфликт, сделала заявление в том же ключе. Это я про немца, француза и англичанина. Почти как в анекдоте. Зато удивительно принципиальную позицию заняла Испания.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"23 года назад другая американская администрация втянула нас в войну на Ближнем Востоке. Война, о которой говорили, что ее цель - ликвидация оружия массового уничтожения, предотвращение массовых убийств Хуссейном, приход демократии и глобальной безопасности. Но на самом деле это вызвало обратный эффект. Это вызвало самую большую волну насилия, с которой столкнулся наш континент после падения Берлинской стены. Война в Ираке привела к всплеску терроризма, миграционному кризису и росту цен на энергоносители".

Мадрид запретил американцам использовать свои военные базы на Ближнем Востоке и одним из немногих осудил вторжение в Иран, попутно призвав все стороны остановиться. Неожиданно прозрел и Макрон, он тот еще мастер сидеть на двух стульях. Так вот французский лидер сказал, что удары были нанесены "вне рамок международного права" и что Париж "не может их одобрить". Но на всякий случай возложил вину за конфликт непосредственно на Тегеран.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Исламская Республика Иран, которая вновь в январе этого года отдала приказ открыть огонь по собственному народу. Учитывая все это, а также застопорившиеся переговоры, Соединенные Штаты Америки и Израиль приняли решение начать военные операции. Они были проведены вне рамок международного права, мы не можем их одобрить. Тем не менее история никогда не оплакивает палачей собственного народа, ни один из них не будет оплакан".

Кстати, заявления европейцев не прошли мимо Трампа. Если скользкого Макрона пронесло, то Санчес договорился до разрыва торговых отношений с США. Американский лидер во время встречи с Мерцем пообещал не лучшие времена Мадриду, мол, мало того что обязательства по тратам в НАТО не выполняют, так еще и запрещают с их помощью насаждать демократию. Забавно, но получил за испорченное настроение немецкий канцлер, который так пытался понравиться Трампу.

"Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно", - сказал Трамп и рассмеялся.

Впрочем, это все меньшее из зол, которое ожидало Старый Свет. Иран блокировкой Ормузского пролива и ударами по нефтеперерабатывающим объектам в регионе буквально парализовал весь экспорт энергоносителей. Что в итоге? Правильно, всего за пару дней цены на нефть и газ удивили всех. А вслед за ними потянулись словно ростки к весеннему солнцу и суммы на заправках. И вот уже люди, шокированные происходящим, пытаются успеть заполнить баки по старому прайсу, попутно выливая свое возмущение в соцсетях.

Неудивительно, гнев народный понять можно. Они также как все читают и смотрят новости, а там прямо говорят, что дальше будет только хуже. Если дипломатическое решение не будет найдено и война окажется затяжной, то европейцев ждет очередной кризис. Ни о каком росте экономики уже никто не говорит, зато правительствам придется каждый свободный евро направлять на компенсации роста тарифов, в противном случае - социальный взрыв.

Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич, президент Сербии:

"Я сообщу вам сегодняшние цифры. Мы не показали их на заправках, но вы должны знать, что ситуация ненормальная. Если это продолжится, у нас всех в Европе будет настоящий ад".

Во всей этой истории, конечно же, не обошлось без России. Европолитики уже твердят, что якобы она - главный выгодополучатель от ближневосточного конфликта. Мол, итогом иранского конфликта стало не только исчезновение Украины из новостей, но и растрата столь ценного западного вооружения, которое уже могло быть у Киева. Конечно же, учитывая проблемы с поставками нефти и газа, российские энергоносители станут крайне популярны.