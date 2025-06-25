Как Трамп на саммите НАТО "похоронил" надежды Киева о вступлении в альянс

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Трамп "вылечил" мир от Украины. Саммит НАТО в Гааге стал похоронами украинских надежд. В проекте итогового коммюнике изначально не планировалось ни слова о вступлении Украины в альянс.

Германия отказала в ракетах Taurus, опасаясь "эскалации". Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 млрд долларов также отсутствует в новых итогах саммита альянса. Вычеркнуто и обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности, в отличие от прошлогоднего заявления.

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Украинский кризис для альянса уходит на второй план. США не одобрили ни одного нового пакета помощи Украине за все время второго президентского срока Трампа. Конфликт на Ближнем Востоке интересует мировую общественность гораздо больше, чем судьба Украины, пишет L'Antidiplomatico.

Что же касательно самого саммита НАТО, то его рабочая программа была сокращена до одного заседания - до 2,5 часов. Беспрецедентно сокращенный формат. И это вместо трех дней. Хотели подчеркнуть единство союзников, но…

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Впрочем, накануне договорились же поднять расходы на оборону до 5 % ВВП. Однако на деле позиции Вашингтона и подавляющего большинства членов блока по урегулированию украинского конфликта серьезно расходятся.