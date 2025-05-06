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В 1945 году мир праздновал избавление от нацизма, а в 21-м веке Европа всеми фибрами души его возрождает.

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Преступным искажением истории активно занимается, например, Польша. Там подчистили почти все - уже к концу 2023 года было снесено 468 советских памятников или 98 %. Демонтировали и мемориал в Варшаве, где были захоронены тысячи красноармейцев. Там также приняли одиозный закон о декоммунизации. Под него попали даже кладбища.

22 июня 2016 года Сейм Польши принял закон о декоммунизации. Позже его подписал польский диктатор Анджей Дуда. Власти страны, таким образом, развязали себе руки - под нож пошли все памятники, таблички и могилы - все, где могли найти намеки на коммунизм и советское прошлое.

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Излюбленную забаву там преподносят как "акт национального очищения" и делают из этого целое шоу: обливают краской монументы и показывают снос в прямом эфире.

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Впрочем, чего хотеть от страны, в которой каждый год проходит "Марш независимости", который собирает по 100 тыс. националистов каждый год. При этом возложить цветы в память о советских героях - грех и преступление.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Все в Польше поменялось: из учебников исчезли те карты истории, где поляки вместе с русскими освобождали Польшу. Все эти подвиги где-то там исчезли. Оказывается, если почитать сейчас учебник истории в Польше, это Польша вместе с Соединенными Штатами где-то через Африку прошла на Берлин и победила во время Второй мировой войны".

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