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Как уничтожение памятников и переписывание истории в Польше стало нормой
В 1945 году мир праздновал избавление от нацизма, а в 21-м веке Европа всеми фибрами души его возрождает.
Преступным искажением истории активно занимается, например, Польша. Там подчистили почти все - уже к концу 2023 года было снесено 468 советских памятников или 98 %. Демонтировали и мемориал в Варшаве, где были захоронены тысячи красноармейцев. Там также приняли одиозный закон о декоммунизации. Под него попали даже кладбища.
22 июня 2016 года Сейм Польши принял закон о декоммунизации. Позже его подписал польский диктатор Анджей Дуда. Власти страны, таким образом, развязали себе руки - под нож пошли все памятники, таблички и могилы - все, где могли найти намеки на коммунизм и советское прошлое.
Излюбленную забаву там преподносят как "акт национального очищения" и делают из этого целое шоу: обливают краской монументы и показывают снос в прямом эфире.
Впрочем, чего хотеть от страны, в которой каждый год проходит "Марш независимости", который собирает по 100 тыс. националистов каждый год. При этом возложить цветы в память о советских героях - грех и преступление.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":
"Все в Польше поменялось: из учебников исчезли те карты истории, где поляки вместе с русскими освобождали Польшу. Все эти подвиги где-то там исчезли. Оказывается, если почитать сейчас учебник истории в Польше, это Польша вместе с Соединенными Штатами где-то через Африку прошла на Берлин и победила во время Второй мировой войны".
Кому мешает память и чем не угодила история? Война с гранитом и вирус фашизма. С чего начиналось реваншистское безумие и как нацизм все больше становится частью агрессивной идеологии. О кощунстве вместо покаяния смотрите в "Понятной политике".