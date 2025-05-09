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Как в Новосибирске встретили 80-летие Великой Победы
Новосибирск к началу Великой Отечественной представлял собой крупный промышленный город, заводы и фабрики которого практически сразу перешли на выпуск военной продукции.
Узнали, как Новосибирск встречает 80-летие Победы и какая там царит атмосфера.
На главной площади Новосибирска грандиозным парадом отмечается 80-летие Великой Победы. Тысячи горожан собрались здесь, чтобы отдать дань памяти героям, сокрушившим фашизм. Сегодня здесь, на площади, в строю больше 2,5 тыс. военных, кадетов, юнармейцев, внуки и правнуки победителей. Их приветствие троекратным "Ура!" отзывается в сердцах ветеранов.
Среди участников парада и героев нашего времени 12 женщин-военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.
"У меня оба прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Один из них, к сожалению, не вернулся. Один пришел, но прожил он недолго в связи с тем, что был тяжело ранен. Мой дедушка был в тылу, но, к сожалению, его тоже в живых нет. Я думаю, они бы мной гордились", - рассказала участница парада.
Чеканя шаг, прошла рота почетного караула с флагами армии, флота и авиации. Особые аплодисменты сегодня звучали для курсантов Новосибирского училища. 144 человека в безупречном строю под марш "Баллада о солдате" выполняли строевые приемы. Последний раз такое зрелище в Новосибирске видели более 30 лет назад. Среди участников правнуки героев Великой Отечественной войны и участники СВО, выводившие своих товарищей из-под огня.
Механизированную колонну открыл легендарный Т-34, символ Победного мая 1945 года. За ним уже современная техника. Впервые в составе механизированной колонны прошли боевая машина пехоты БМП-2М и боевая разведывательная машина БРМ-1КМ, подготовленные для ведения боя в современных условиях и уже успешно зарекомендовавшие себя в зоне спецоперации.
От ветеранов до юнармейцев - все мы часть этой истории. С праздником! С Днем Победы!