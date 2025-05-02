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Читатели Haber7 активно обсуждают новость о заключении соглашения по ресурсам между Украиной и США, сообщает РИА Новости.

"С этой подписью Украина стала оккупированной и порабощенной страной как минимум на ближайшие лет 50", - написал один из комментаторов.

"Подписано соглашение о захвате ресурсов Украины", - отметил другой.

"Украине нужно немедленно провести выборы", - поделился мнением еще один из пользователей.

"Выбрали артиста, чтобы управлял страной, и в итоге продали страну Америке. Столько людей погибло напрасно", - заключили читатели.

На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.