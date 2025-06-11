Как Великобритания собирается готовиться к войне в ущерб социальной поддержке граждан

Милитаризация в ущерб социальной поддержки граждан - это общеевропейский тренд, который будет актуален еще не один год. Окупаемость оборонных предприятий просчитана и должна быть реализована, а значит, есть конкретные планы и задачи поддерживать глобальную напряженность. В Великобритании, например, открыто объявили о подготовке к войне с Россией. А как эта подготовка будет проходить, рассказали в проекте "Тренды".

Британский премьер-министр Кир Стармер объявил, что Лондон, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне". Правительство Великобритании в связи с этим подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов к 2027 году до 2,5 % ВВП.

Стармер подчеркивает, власти планируют внедрять инновации в вооруженные силы "со скоростью военного времени". Ни много ни мало 20 млрд долларов из британской казны рассчитывают пустить на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок Соединенного Королевства. Ничего оригинального, заявляют эксперты. Это традиционная английская политика, хитрая и циничная.

Кир Стармер:

"Мы создадим более интегрированную боевую силу, которая будет более смертоносной, чем когда-либо. Все, что мы делаем, увеличивает мощь НАТО. Преобразования, которые мы проводим в области обороны, должны стать крупнейшим вкладом Великобритании в альянс. Создавая новые возможности у себя дома, мы также повышаем безопасность наших союзников, укрепляем Европу и укрепляем наши связи с США как с первым партнером Лондона в области обороны".

Кир Стармер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa3f2e0-8b8d-432f-a5a0-d11a47bf0755/conversions/661d91de-8148-4f2c-b64e-6f19ec51be50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa3f2e0-8b8d-432f-a5a0-d11a47bf0755/conversions/661d91de-8148-4f2c-b64e-6f19ec51be50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa3f2e0-8b8d-432f-a5a0-d11a47bf0755/conversions/661d91de-8148-4f2c-b64e-6f19ec51be50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa3f2e0-8b8d-432f-a5a0-d11a47bf0755/conversions/661d91de-8148-4f2c-b64e-6f19ec51be50-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Роль в украинском кризисе у Британии центральная. Напомню, что охрана Зеленского - это британцы, втянули в эту войну Зеленского британцы и Джонсон, который, по сути дела, не дал подписать прежние стамбульские соглашения, иначе все бы закончилось в апреле 2022 года, - отметил депутат Госдумы России, политолог Олег Матвейчев. - И сейчас, на продолжении войны тоже настаивают британцы, потому что их все устраивает. Украинцы умирают, славяне убивают друг друга, России наносится некий ущерб, а Англия сидит и издалека за всем этим весело наблюдает, кушает попкорн. Как это и было, когда они взрастили Гитлера, чтобы натравить на Советский Союз, как это было, когда Россия и Наполеон воевали".

Но достаточно ли подкреплены нынешние военные амбиции Лондона? Армия насчитывает всего 70 тыс. Британцы распиливают свои эсминцы, потому что не могут их содержать. Страна в ситуации хронического дефицита бюджета. Но кто как ни обитатели Туманного Альбиона привыкли жить лучше всех. Готовы ли они отказаться от достатка и комфорта, от своей роскошной сферы услуг?

Олег Матвейчев:

"И если они попробуют что-то там построить, какие-то заводы, газеты, пароходы, то это только нанесет серьезный удар по их бюджету, который, в свою очередь, социально не выплывет. То есть им придется резать социальные льготы, которые они и так уже сильно резали. Там просто восстание будет, если они начнут пушки вместо масла".

Олег Матвейчев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4468c5-3a7c-41ba-a3c4-1ce85354c5b5/conversions/750ef321-8681-43ee-b27b-454defc682c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4468c5-3a7c-41ba-a3c4-1ce85354c5b5/conversions/750ef321-8681-43ee-b27b-454defc682c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4468c5-3a7c-41ba-a3c4-1ce85354c5b5/conversions/750ef321-8681-43ee-b27b-454defc682c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d4468c5-3a7c-41ba-a3c4-1ce85354c5b5/conversions/750ef321-8681-43ee-b27b-454defc682c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

За последние 35 лет Лондон сократил расходы на оборону более чем на половину. На вооружении 137 истребителей, значительная их часть неисправна. И вообще, согласно аналитическому обзору Tadvisre, у Британии сегодня всего четыре истребителя, готовых к немедленному развертыванию в случае военной атаки.

Вот глава кабинета сотрясает воздух. "Кир Стармер - наименее воинственный лидер, которого когда-либо видел мир... Он просто издает звуки, чтобы выглядеть крутым", - прокомментировал громкие заявления премьера популярный рулевой Top Gear Джереми Кларксон.

Всем понятно, что реальные попытки Стармера залезть в бюджет, снизить социальные расходы приведут к протестам, и тогда в Англии просто победит, положим, "мистер Брекзит" Фарадж, победит оппозиция, которая вообще изначально против украинской войны. А что скажут на это жители непокорной Северной Ирландии?