Как выборы-2025 в Польше стали самыми скандальными за всю историю

Президентские выборы в Польше превратились в самый настоящий базар, где торгуют не программами будущего, а грязью. Поэтому голосование 1 июня будет не битвой идей, а кульминацией войны компроматов.

Социологи сулят победу Тшасковскому с мизерным отрывом, но за Навроцкого скрытый резерв пенсионеров, не пошедших на участки в первый тур. Оба кандидата уже ведут себя как победители.

Но каким бы ни был финал, главный проигравший - сама Польша. Суверенитет страны давно продан. Вся разница во владельцах - кто приватизирует власть на ближайшие 5 лет: либо ЕС, либо США.

Война геополитических кланов в Польше

Откуда ноги растут у всей этой ситуации в Польше, называемой "ни дня без скандала"? В XXI веке ставка делается на СМИ. Лагерь Туска и Тшасковского держится на поддержке Брюсселя и глобальных либеральных сетей. Плюс соровский фонд "Демократия в действии", связанный с Демпартией США. Он залил миллионы в онлайн-кампанию против конкурента Навроцкого. Поток дезинформации координировала австрийская Estratos, управляемая соратниками Обамы и Клинтон. Но водопад компромата не смог сместить внимание только на конкурентов. Ну, а самый большой прокол самого Рафала Тшасковского -обвинение в махинациях с реприватизацией объектов недвижимости, нанесших ущерб в 20 млн злотых. И что же он сказал в свое оправдание? "Предыдущие министры тоже так делали". Конечно! Это в корне меняет дело!

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Поляки, во-первых, уже устали от Дуопола. Устали от многолетней борьбы между двумя партиями, которые ни к чему положительному для Польши не ведут. Сам этот конфликт для конфликта, борьба для борьбы, а ничего действительно реально позитивного для страны из этого нет. Во-вторых, сейчас это первые такие яркие выборы, в которых используются спецслужбы, потому что источники той грязной информации, которая сейчас выкладывается в медийном пространстве против Кароля Навроцкого, конечно же, в спецслужбах. До сих пор в Польше как-то не было принято, чтобы во время выборов так ярко и так очевидно использовались спецслужбы для борьбы с конкурентами".

Польша: между Брюсселем и Вашингтоном

"ПиС" и Навроцкий тоже смотрят на Запад. Ищут защиты у республиканцев. И те подмахивают. Глава комитета Конгресса США Брайан Маст открыто обвиняет ЕС в фальсификациях: "Сорос и глобалисты хотят украсть выборы". Качиньский истерит о "немецком заговоре". Ураган компромата содрал с Кароля Навроцкого часть белых одежд. Его уличали в организации услуг для постояльцев элитного отеля в Сопоте. Расследователи утверждают, что он замешан в криминальных делах, создал целую сеть, где охранники работали сутенерами. Реакция Кароля? Громкие угрозы судом и риторика уже о "политической проституции". Ну и знаменитые кадры со снюсом на дебатах. Это отдельная песня. Если крайне правые, вроде Брауна, сжигавшего флаг ЕС, все-таки отдадут ему свои голоса, то Навроцкий выиграет. Если только Брюссель не посчитает правильно, как в Молдове или Румынии.