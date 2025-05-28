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Как выборы в Польше превратились в битву двух кошмаров и что ждет поляков после подсчета голосов
1 июня Польша сделает выбор не между светом и тьмой, а между двумя версиями апокалипсиса. Пройдет второй тур выборов президента. На ринге Рафал Тшасковский, проевропейский технократ с лицом банкира, и Кароль Навроцкий, консервативный историк, чья биография пахнет нафталином времен "холодной войны". Оба мастера скандалов, оба заложники партийных машин.
Во время теледебатов Навроцкого поймали на употреблении запрещенного "носового табака". А он ответил, что это "чтобы не заснуть от скучных речей оппонента" и предложил Тшасковскому пройти тест на наркотики. Выбор свелся к вопросу "кто хуже" - "евробюрократ" или "моральный ханжа"? Поляки, уставшие от дуополии "Права и справедливости" и "Гражданской платформы", массово голосуют за ультраправых или просто не идут на участки. 1 июня страна получит не лидера, а "новый виток конфликта" с вето, судами и обвинениями в "государственной измене".
Выбирать полякам не приходится, а если уж и надо, то долго думать проку нет. Зато Тшасковский и Навроцкий ищут избирателей, как заблудившийся в пустыне воду. Первый кандидат сделал ставку на молодежь, пытается завоевать сердца студентов, согрев их бесплатным кофе. Пытается перекачать себе голоса партий левых и "третьего пути". Но со своими предвыборными речами и выступлениями скорее начнет раздавать автографы, чем реформы.
У Навроцкого с популярностью тоже все не гладко. Его опора - консерваторы, согнулись от полного скандалами и обещаниями мешка, и вот-вот покинут кандидата. За Навроцкого даже в консервативных регионах готовы проголосовать порядка 40 % человек. Маловато, а потому он надеется на голоса правых - фанатов Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна.
Первый ранее объявил конкурс на свои голоса. Их получит тот, кто подпишет декларацию с рядом политических обязательств. Среди пунктов, например, требование не принимать законы о вступлении Украины в НАТО, не повышать налоги, не ограничивать оборот наличных денег, не направлять польских солдат в Украину и не передавать полномочия ЕС. Навроцкий подписал документ. Тшасковский отказался, категорически отвергнув пункт о блокировании членства Украины в НАТО. Он оказался глух к хриплому шепоту здравого разума своего оппонента, который заявил, что Киев в Альянсе - для Польши это билет в один конец в большую войну. Однако она варшавскому режиму и нужна. И это доказал премьер Туск, заступившись за своего соучастника Тшасковского тем, что обвинил Навроцкого в государственной измене за отказ того присоединить Украину к НАТО.
Для победы кандидату необходимо набрать миллионы голосов и не скрываем факт протекания в скором времени битвы до последней крови, своей или избирателя. И в этой войне все способы хороши. В том числе обоюдная порча белых нагрудничков.
В разгар электоральной кампания выяснилось, что сопартийцы Тшасковского, члены правительства Польши, замешаны в контрабанде людей. Подробности туманны, все быстро замяли. Но согласно осведомленным ходом расследования источникам, "Гражданская платформа" причастна к созданию организованных каналов переправки мигрантов.
В сторону "ПиС" в тоже валом сыпятся компроматы. Опубликовано расследование, в котором Навроцкий обвиняется в поставке дам легкого поведения в гостиницу. И в предприятии он не просто участвовал, он его организовал. Но и без поднятых "ПиС" на поверхность историй рейтинг Навроцкого шатается. Неустойчивым сделал его сам политик. Он умудрился в прямом эфире, как, верно предположим, говорят в высших эшелонах польской власти, закинуть под губу. А для лучшего усвоения запить водой.
Уменьшив зум, и взглянув на картину шире, можно проследить уже ставшую закоренелой тенденцией борьбу Брюсселя за своих безропотных последователей и американонаправленных политиков, находящих опору не в ЕС, а вне в лице Трампа. Пример тому выборы в Румынии. Они частично наложились на польское электоральное событие не только датами, но и мероприятиями. Оба румынских кандидата в Президенты посетили своих польских коллег по цеху, носителей сходных взглядов. Никушор Дан - Тшасковского, Джордже Симион - Навроцкого.
"Как президент Румынии, я хочу работать с президентом Рафалом Тшасковским, премьер-министром Дональдом Туском над сотрудничеством между нашими странами и над сильным ЕС", - заявил президент Румынии Никушор Дан.
Дан выбрал для себя коллегу, будто бы полякам интересно, с кем тому приятнее работать, будто бы это ни на йоту не является вмешательствам в выборы. Так или иначе, оппонент Тшасковского не более настроен вести честную игру.
"Мы остановим антиамериканские изменения в Европе. Дональд Трамп не просто человек. Он - символ свободы, который охватит весь свободный мир", - сказал экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион.
"Вместе с румынами мы построим Бухарестскую девятку и улучшим наши отношения с Соединенными Штатами. Вместе мы создадим из Европы единую Родину. Единую, но состоящую из независимых государств, со своими собственными ценностями и не забирающую у нас то, что мы не хотим отдавать - наши ценности, наше вооружение и нашу валюту. Именно поэтому Джордже, мой друг, находится сегодня со мной", - заявил кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий.
Пример Румынии для Варшавы настоящих дней поучителен и Бухарест может стать копиркой. В его властных кабинетах прописан проевропейский политик Никушор Дан. Оппонент, несмотря на действительные рейтинги, существенный отрыв в первом туре, проиграл. И проиграл он не в электоральной схватке, а только вступив в нее с антибрюссельскими взглядами.
Как закончатся выборы в Польше и чем выборы в Румынии поучительны для поляков, смотрите в "Трендах".