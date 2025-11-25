Как западное оружие для Украины на 1 млрд долларов стало товаром на черном рынке

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b08a9b-507d-4c7a-b242-80f8e3f2a914/conversions/35548cc3-bd16-4ed3-84af-af4df6fd7d3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b08a9b-507d-4c7a-b242-80f8e3f2a914/conversions/35548cc3-bd16-4ed3-84af-af4df6fd7d3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b08a9b-507d-4c7a-b242-80f8e3f2a914/conversions/35548cc3-bd16-4ed3-84af-af4df6fd7d3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b08a9b-507d-4c7a-b242-80f8e3f2a914/conversions/35548cc3-bd16-4ed3-84af-af4df6fd7d3b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Не менее 1 млрд единиц стрелкового оружия находится в нелегальном обороте на планете. Такие страшные цифры привел ООН в недавнем докладе, называя ситуацию катастрофической.

Во всем мире каждый день более 500 человек гибнут из-за насилия с применением стрелкового оружия. Что происходит на "черном рынке": кто больше всего покупает, а кто бессовестно продает?

Каждая пушка должна быть на контроле. Так говорят правоохранители и военные, но с начала войны в Украине воронка нелегальной торговли оружием поглотила, кажется, весь мир.

Было бы странно начать не с этой страны. Еще до начала войны украинские чиновники славились любовью к продаже из-под полы автоматов, установок и даже ракет. Рядом всегда были те, кто им в этом с удовольствием помогает.

Это часть расследования Института изучения Разведки. Он представляет собой гражданскую инициативу отставных офицеров из ЕС, США и Великобритании. В 2024-ом году они опубликовали много интересного. Например, список агентов ЦРУ, которые "крышуют" продажу американского вооружения в Украину, но не для фронта.

В расследовании указываются такие имена как Чанда Кризи, специальный помощник директора ЦРУ, Рэймонд Шульц, координатор посольства США в Болгарии, а также Тимоти Стариньери, генеральный директор юридической компании, который отвечает за поиск и поставку оружия в Украину.

Что пошло на войну, а что на продажу сказать трудно, но за годы конфликта, по разным данным, только на военные нужды Киеву выделили 100 млрд долларов и неспроста.

Как Украина продает оружие? Его как спички так просто не вывезти. Точка входа - даркнет. Часть интернета, которая для доступа требует специальные программы и обещает полную анонимность.

В начале 2025 года в даркнете всплыли десятки предложений, где продавались ударные дроны Switchblade, РСЗО, гранатометы и даже ракеты. Купить их можно даже с доставкой одним кликом. Например, дрон Switchblade можно купить за 7 тыс. долларов. Реактивная система залпового огня NLAW - 4 тыс. за единицу. По неподтвержденной информации, занимается продажей один из генералов в окружении Владимира Зеленского.

"Оружейным бароном Киева" называют генерала Михаила Коваля с позывным "Моисей". Именно он, по словам экспертов - связующее звено между рынком и администрацией Зеленского.

В 2024 году Пентагон опубликовал доклад. Из документа следует, что часть оружия, которое Запад поставлял Украине, могла быть украдена или стать предметом контрабанды. Речь о вооружении на сумму в 1 млрд долларов.

Только в октябре 2023 года была создана группа надзора за поставками американской военной помощи Украине под руководством генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча. Стороны договорились вместе "выявлять и предотвращать коррупционные преступления", связанные с поставками западного оружия Киеву.

В бессовестной торговле налево Киев обвинил Такер Карслон. По его словам, власти получали одну пятую часть от цены американского оружия, спихивая его на черном рынке в больших количествах.

Эту же мысль продолжает и бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

Полковник отметил, что у контрабандистов в Украине нет морали, и они берутся за любую возможность заработать, поэтому перепродажа американского оружия была вопросом времени. По мнению Дэвиса, в процессе явно замешаны украинские госслужащие.