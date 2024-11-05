Германия готовится к войне. По стратегическому плану она должна стать логистическим узлом для переброски натовских войск. На этот случай был разработан оперативный план Германии. Документ секретный, однако некоторые пункты просочились в сеть. Об этом рассказала Екатерина Тихомирова в проекте "Катюшин расчет".

Германия должна готовиться к войне с Россией через 5 лет. Об этом заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаил Гиз. Так протикали внутренние часы солдата, снова, как и 80 лет назад. Это заявление Гиз, прямо выпрыгивая из мундира, сделал в августе. Под конец года оказалось, у Германии есть свой план.

Объем первой версии стратегического документа составляет 1 тыс. страниц, а подробности содержатся в секрете. Но часть все же была представлена СМИ. В нем указаны профессиональные группы, которые уже сейчас должны подготовиться. И это не военные. В торговой палате Гамбурга было проведено первое совещание. Конкретные советы дал в частности подполковник Йорн Плишке.

Подготовить требуется по пять дополнительных водителей на каждую сотню имеющихся, ибо как только все начнется, водители окажутся на фронте. А таких из восточноевропейцев около 70 %. На сегодняшний день большая часть водителей, работающих в Германии, это поляки и прибалты. В таком случае, согласно данным, предполагается, что в военные действия должны вступить именно представители этих государств. К этому, впрочем, идет плотная подготовка.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Риторика со стороны Европейского союза и европейских государств стала более воинственной в отношении Российской Федерации. То есть уже звучат голоса о том, что там и британцы, и французы якобы готовятся и раздумывают над тем, чтобы послать свои военные подразделения на территорию Украины. Военные эксперты уже предполагают, что немецких солдат, возможно, тоже придется посылать в Украину".

В Эстонии в 30 км от границы с Россией мужчины от 18 до 27 лет оттачивают свои навыки. В Германии же отводится роль транспортного узла. По плану туда отправятся для переброски войска НАТО, техника, топливо, медикаменты и продовольствие для снабжения войск.

В июле немецкие издания "Бильд" и "Шпигель" публиковали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Он предполагает переброску на восток 800 тыс. военных в течение 3 или 6 месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и ФРГ. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тыс. автомобилей тяжелой техники. Главной задачей Германии станет обеспечение этой группировки.

Что примечательно, об этом журналисты сообщают буднично, без эмоций, как будто речь идет о сухом административном решении, которое будто бы и не касается ни одного гражданина. А это уже демонстрирует соучастие в направлении военной политики.

По словам Евгения Шмидта, сейчас идет предвыборная кампания, все пытаются отвлечь общественное внимание от насущных проблем, которые никто, по сути, не решает, и переключиться на украинский конфликт, который где-то там происходит. На такие темы можно рассуждать, на них можно зарабатывать политические очки.

В Германии проблемами никто не занимается, страна катится в пропасть, и политиков это как-то мало интересует. И я не вижу каких-то особых резервов у немецкого бизнеса, который находится в кризисном состоянии. Евгений Шмидт

Эксперт напомнил, что крупные сталелитейные предприятия недавно анонсировали массовое сокращение рабочих мест, закрытие производств. Десятки тысяч человек будут отправлены на улицу. "До этого были сообщения о глубоком кризисе в автомобильной промышленности. Марки BMW, Mercedes и Volkswagen находятся в очень тяжелом состоянии, речь идет о выживании. И в этом плане делать какие-то еще предписания касаемо подготовки к военным действиям - это чистой воды безумие", - отметил депутат бундестага.

Подготовлен и "бункерный план". Общественные здания, включая правительственные станции метро, готовят в качестве убежищ. Планируется даже создание специального приложения для мобильных телефонов.

Однако немецкая общественность по какой-то причине недовольна. Она полагает, что это повод для политиков попилить бюджет. А если и будет некая угроза, эти бункеры больше похожи на Титаник: первому классу - шлюпки, третий идет на дно с кораблем, но без капитана.

Минобороны Германии подтвердил, что у страны есть план по подготовке к войне. Ранее рассматривалась и возможность возвращения системы призыва на военную службу, которая была добровольной с 2011 года. И, как видим, речь не о военных, а уже об участии гражданских лиц.