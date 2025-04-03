Какие национальные санкции ждут белорусов и россиян в Литве?

В Литве поддержали введение более строгих национальных санкций в отношении белорусов и россиян, сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Отмечается, что члены комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне единогласно поддержали предложение приостановить выдачу видов на жительство в Литве гражданам Беларуси и России, если у них нет действующей визы. Кроме того, действующие виды на жительство должны быть аннулированы, если граждане Беларуси и России ездили на родину более одного раза в течение трех календарных месяцев.

Исключение предусмотрено для перевозчиков и водителей грузовиков, следующих транзитом через Беларусь и Россию, или если поездка имела объективные причины, не зависящие от гражданина.

На заседании комитета эти предложения были поддержаны, в частности, представителями Департамента государственной безопасности, но подверглись критике со стороны бизнес-организаций.

По словам советника Конфедерации бизнеса Аквиле Разувене, предлагаемые ограничения приведут к сокращению числа белорусов, работающих в Литве, что окажет негативное влияние на литовскую экономику.

Ранее Сейм Литвы одобрил предложения правительства о продлении национальных санкций в отношении россиян и белорусов еще на год. Закон приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев посредничества МИД Литвы, а также прием просьб о выдаче временных видов на жительство в Литве. Исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.