Какие отрасли являются драйверами роста товарооборота Беларуси и Псковской области России
С 2020 года товарооборот Беларуси с Псковской областью вырос в 1,7 раза, а последние три года темпы роста составляют около 10 % ежегодно. Это один из самых высоких уровней двусторонних отношений с российскими регионами. О том, какие отрасли являются драйверами роста, рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в "Актуальном интервью".
Псковская область - активный покупатель белорусской промышленной продукции. "Сельхозпроизводители региона покупают технику Минского тракторного завода, Бобруйскагромаш, "АМКОДОР". Было несколько поставок карьерных самосвалов БЕЛАЗ разной грузоподъемности", - перечислил Дмитрий Крутой.
В рамках программ замещения лифтового оборудования регион отдает приоритет Могилевлифтмашу. Активно развивается агропромышленный и строительный комплексы, поставки стройматериалов.
"Нефтехимический комплекс с открытием крупнейшего завода "Титан-Полимер" в Пскове также дал импульс: двусторонняя торговля сырьем и готовой продукцией выросла за прошлый год в два раза", - отметил глава Администрации Президента. Количество взаимодействующих субъектов хозяйствования растет каждый год.
Инвестиционный канал сложнее. Уже есть успешный якорный проект взаимодействия Минского автомобильного завода и предприятия "Подъемные машины". Но новые яркие примеры пока единичны. "Договорились с "Титан-Полимером", что они сформируют инвестиционную программу сотрудничества с нашим "Могилевхимволокном". Если они внесут вклад в стабилизацию работы нашего флагмана нефтехимической промышленности - это будет очень хорошо", - выразил надежду Дмитрий Крутой.
В регионе находится порядка 200 крупных и средних промпредприятий. Планируется активизировать взаимодействие на площадках "ИННОПРОМ. Беларусь" и "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге, сегментируя предприятия по отраслям: станкостроение, электротехническое машиностроение, классическое машиностроение.
Великолукский агропромышленный комбинат - одно из крупнейших предприятий в РФ. В прошлом году начались поставки продукции белорусской биотехнологической корпорации (аминокислоты, премиксы). "Здесь борьба идет за каждый рубль себестоимости, и никаких ошибок быть не может. Предприятие ориентировано на китайский рынок, который очень сложный и требовательный", - подчеркнул глава Администрации Президента.
У Псковской области выросли доходы бюджета и валовый региональный продукт, что заметили на федеральном уровне. В рамках нацпроектов в регион пойдут значительные федеральные ресурсы на проекты "Чистая вода" и строительство автодорог. "Наши компании - "Белавтодор", "Полимерконструкция", компании по переработке отходов - готовы участвовать. Но есть федеральные и региональные правила, вопрос только в победе в электронных торгах и конкурсах", - рассказал Дмитрий Крутой.
Кратно, буквально в разы, выросло количество взаимных туристических поездок. Обсуждалась тема прямого авиарейса Минск-Псков. "Я поблагодарил губернатора: благодаря его усилиям удалось найти возможность просубсидировать хотя бы один сезон. Рейс успешный. Но проблема должна решаться на федеральном и нашем республиканском уровне, потому что только за счет региона такое субсидирование авиаперелетов потянуть невозможно", - резюмировал глава Администрации Президента.