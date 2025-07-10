Калифорнию снова охватили беспорядки: люди в масках атаковали полицию и агентов службы ICE

Беспорядки вновь охватили Калифорнию. В одном из пригородов Лос-Анджелеса люди в масках атаковали полицию и агентов службы ICE, которые занимаются отловом нелегалов.

После того как в начале июня Трамп направил в Калифорнию Нацгвардию, а военным отдали приказ стрелять на поражение в случае применения к ним агрессии, напряженность в штате пошла на спад. Теперь задержаниями и высылкой нелегалов вновь занимаются региональные силовики.