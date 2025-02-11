Каллас отметила, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не может быть никакого соглашения по украинскому урегулированию, достигнутому без участия Европы. В интервью газете Corriere della Sera она также указала, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью, сообщает ТАСС.

"Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и, чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС", - сказала она.

"Для нас помощь Украине не означает благотворительность, мы таким образом инвестируем в собственную безопасность", - отметила политик.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". В западных СМИ все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева.