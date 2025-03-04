Каллас поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e298e9f5-67f2-4b82-a6cb-d4c66b0a827f/conversions/8c1f4685-2724-44a3-ba29-476d40bcc95e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e298e9f5-67f2-4b82-a6cb-d4c66b0a827f/conversions/8c1f4685-2724-44a3-ba29-476d40bcc95e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e298e9f5-67f2-4b82-a6cb-d4c66b0a827f/conversions/8c1f4685-2724-44a3-ba29-476d40bcc95e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e298e9f5-67f2-4b82-a6cb-d4c66b0a827f/conversions/8c1f4685-2724-44a3-ba29-476d40bcc95e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, которое обсуждали на переговорах США и Украины в Джидде.

"ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира", - написала глава евродипломатии в Х, пытаясь участвовать в процессе мирного урегулирования, хотя ЕС не был приглашен на эти переговоры.

Интересно, что в период, когда Каллас была премьер-министром Эстонии, ее цели были более радикальными. Тогда она хотела "разделить Россию на маленькие страны".