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Каллас поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, которое обсуждали на переговорах США и Украины в Джидде.

"ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира", - написала глава евродипломатии в Х, пытаясь участвовать в процессе мирного урегулирования, хотя ЕС не был приглашен на эти переговоры.

Интересно, что в период, когда Каллас была премьер-министром Эстонии, ее цели были более радикальными. Тогда она хотела "разделить Россию на маленькие страны".

Также Каллас неоднократно заявляла о своей поддержке Киева в конфликте с Москвой и допускала отправку в Украину воинских контингентов из европейских стран.

ЕСевродипломатияСВОмирные переговорыКая Каллас