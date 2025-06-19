Глава евродипломатии Кая Каллас в Европарламенте заявила о главной угрозе для всего мира.

"Я говорила в начале об угрозе России Европе, но Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру. Россия представляет угрозу глобальной безопасности", - считает она.

Судя по всему, выступление было тщательным образом подготовлено, и в фразу про "360-градусную угрозу миру" докладчица спрятала какой-то глубокий тайный смысл. Вот только политика у нее совершенно не стыкуется с геометрией, как и у другого видного европейского политика, которая теперь, между прочим, является даже не министром, а председателем Генассамблеи ООН.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии (2021-2025 гг.), председатель Генеральной ассамблеи ООН:

"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов - весь мир будет счастлив".

Каллас, как пишут европейские СМИ, коллеги и подчиненные считают профнепригодной. Однако свое место она занимает уверенно и не боится увольнения. Назначили ее по ряду квот - от Прибалтики и от женщин.