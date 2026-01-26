Премьер-министр Камбоджи объявил, что его страна намерена присоединиться к Совету мира. На сегодня соглашение об учреждении этой организации подписали уже 20 стран, а Камбоджа станет 21-й.



Тем временем Евросоюз прилагает все усилия к тому, чтобы торпедировать создание Совета мира. Участвовать в нем отказались Франция и Германия, а сегодня о том же заявила Италия. Полного единства в рядах ЕС нет. Венгрия и Болгария уже присоединились к Совету мира. Так что кампания саботажа со стороны ЕС имеет реальные шансы провалиться.